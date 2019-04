Der FC Augsburg muss im Saisonendspurt auf Angreifer Alfred Finnbogason verzichten.

Wie der Klub am Samstag vor dem Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart mitteilte, musste sich der Isländer aufgrund einer Sehnenverletzung in der Wade bereits am Donnerstag einem operativen Eingriff unterziehen.

Der 30-Jährige wird daher in den ausstehenden Partien dieser Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen.

Finnbogason hatte aufgrund diverser Verletzungen in dieser Saison nur 18 Bundesligaspiele (zehn Tore) für die Augsburger absolviert, bereits Mitte Februar musste er aufgrund von Wadenproblemen mehrere Wochen pausieren.