In 17 Duellen gegen Bayer Leverkusen gab es für den FC Augsburg bisher noch keinen Sieg. FCA-Trainer Martin Schmidt will die Sieglosserie am Freitag (20.30 Uhr) beenden. (Bundesliga: FC Augsburg - Bayer Leverkusen ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

"Solche Herausforderungen wie gegen Leverkusen liebe ich. Wir haben nichts zu verlieren, im Gegenteil - wir können nur gewinnen", sagte Schmidt auf der Pressekonferenz am Mittwoch.

Schmidt hatte beide Spiele seit seinem Amtsantritt mit den Augsburgern gewonnen, bei seiner Premiere hatte der FCA Eintracht Frankfurt beim 3:1 die erste Niederlage in der Rückrunde zugefügt.

Zuletzt gab es gegen Abstiegskandidat VfB Stuttgart einen 6:0-Kantersieg. Doch gegen Leverkusen "brauchen wir die ersten 30 Minuten vom Stuttgart-Spiel dreimal", sagte Schmidt. Mit einem Sieg hätte der FCA auch rechnerisch den Klassenerhalt sicher.

FCA-Verletzte melden sich zurück

Der 52-Jährige hob die "unfassbare individuelle Qualität" der Leverkusener, "vor allem im letzten Drittel" hervor: "Aber es wird Möglichkeiten für uns geben, und die werden wir nutzen."

Solange der Klassenerhalt für den Tabellen-14. noch "nicht hundertprozentig gesichert ist, ist es gefährlich, so zu reden, als wären wir schon sicher", sagte Schmidt, der laut eigener Aussage auf die identischen Aufstellung wie gegen Stuttgart zurückgreifen kann.

Die zuletzt in der Startelf stehenden Rani Khedira und Jeffrey Gouweleeuw steigen wie Ja-Cheol Koo am Mittwoch wieder ins Teamtraining ein, Torhüter Gregor Kobel und Dong-Won Ji stiegen bereits am Dienstag wieder ein. Der gegen Stuttgart eingewechselte Jan Moravek, der die letzten beiden Tage geschont wurde, soll am Donnerstag wieder das Training aufnehmen.