Hans-Joachim Watzke geht fest davon aus, dass der FC Bayern im Saisonendspurt noch einmal Punkte liegen lassen wird.

"Ich glaube, wenn wir alle vier Spiele gewinnen, werden wir auch Deutscher Meister. Das sagt sich immer so leicht, ist aber in der Umsetzung oft auch relativ schwierig", sagte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund vor dem Revierderby gegen Schalke 04 in der ARD. (Bundesliga: Borussia Dortmund - Schalke 04, Samstag ab 15:30 Uhr im LIVETICKER)

Anzeige

Der FCB, derzeit in der Tabelle einen Punkt vor dem BVB, trifft an den letzten beiden Spieltagen auf den 1. FC Nürnberg (auswärts), Hannover 96 (zu Hause), RB Leipzig (auswärts) und Eintracht Frankfurt (zu Hause).

Watzke stichelt gegen Bayern

Gewinnen die Münchner alle Spiele, könnte Dortmund auch mit einem optimalen Saisonendspurt nicht mehr vorbeiziehen. In welchem Spiel Watzke die größten Probleme für den FCB sieht, erklärte er nicht: "Das weiß ich nicht, das werden wir dann sehen. Aber meine Prognose ist, wenn wir viel Mal gewinnen, werden wir Deutscher Meister."

Watzke hatte bereits am Freitag gegen den Titelverteidiger gestichelt und erklärt: "Wenn die Meisterfeier auf dem Marienplatz stattfindet, kommen 3000 Leute plus 1500 Touristen. Die gucken: Was ist denn da los, okay, da gehen wir mal vorbei. Bei uns wäre der Titel eine ganz andere Nummer."

Jetzt aktuelle Fanartikel von Dortmund und Schalke bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Außerdem hatte der 59-Jährige erklärt, dass "70 Prozent der Deutschen" Dortmund im Titelkampf die Daumen drücke.

Zorc kündigt Vertragsgespräche mit Favre an

Indes kündigte Dortmunds Sportlicher Leiter Michael Zorc Gespräche mit BVB-Trainer Lucien Favre über eine Verlängerung seines bis 2020 laufenden Vertrags an.

"Wir haben eine sehr große Vertrauenssituation zueinander. Wir werden in nächster Zeit die Gespräche miteinander suchen", sagte Zorc vor dem Revierderby bei Sky.