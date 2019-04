Klubchef Martin Kind vom Schlusslicht Hannover 96 hat die Hoffnung auf den Verbleib in der Bundesliga noch nicht aufgegeben.

"Wir werden in den letzten vier Spielen die Herausforderung annehmen und alles versuchen, die noch mögliche Chance auf den Klassenerhalt zu nutzen", sagte Kind, der am Sonntag seinen 75. Geburtstag feiert, vor dem Spiel gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (Bundesliga: Hannover 96 - Mainz 05 ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

"96 braucht einen Neuanfang"

Hannover (15 Punkte) hat vor dem 31. Spieltag sechs Zähler Rückstand auf den VfB Stuttgart und den Relegationsplatz 16. Sollte 96 den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten müssen, "ist der direkte Wiederaufstieg natürlich das Ziel. Klappt es nicht im ersten Jahr, dann eben im Folgejahr. So oder so braucht Hannover 96 einen Neuanfang", sagte Kind.

An Europa verschwende man keine Gedanken. Das Ziel sei es stattdessen, in der Bundesliga wieder die Stabilität und Nachhaltigkeit zu bekommen, die man schon einmal mit 14 Jahren Bundesliga am Stück hatte: "96 gehört in die Bundesliga und ist ein wichtiger Faktor für die Stadt und die Region."

Seine Leidenschaft für den Verein hat Kind trotz der derzeit schwierigen Phase nicht verloren. "Hannover 96 ist für mich permanente Motivation, Herausforderung und Verantwortung, die ich gern übernehme - sonst würde ich es ja nicht machen. Zu dieser Verantwortung gehört, den Übergang im operativen Geschäft vorzubereiten", sagte er. Danach würde er in den Aufsichtsrat des Profiunternehmens wechseln wollen, "ohne mich jetzt auf einen Zeitpunkt festzulegen", sagte Kind.

Für seinen Ehrentag hat Kind keine besonderen Pläne. "Für mich ist der 75. Geburtstag wie jeder Geburtstag ein ganz normaler Tag, den ich entspannt mit meiner Familie verbringe", sagte er.