Nach viereinhalb Jahren als Chefcoach muss Pal Dardai im Sommer gehen, für die Partie gegen Hannover 96 (Bundesliga: Hertha BSC - Hannover 96 ab 18 Uhr im LIVETICKER) forderte er von seinen Spielern aber noch einmal vollen Einsatz.

"Nicht, dass die Spieler jetzt denken, Pal ist schon mit einem Bein weg, jetzt kann ich chillen", sagte der Ungar, der sich erstmals nach Bekanntwerdens seines Abschieds äußerte und in der Liga noch Platz zehn erreichen will.

Dardai bestätigte, dass ihn die kräftezehrende Zeit als Cheftrainer in den letzten Jahren auch etwas müde gemacht habe, gleichzeitig gab er sich auch etwas erleichtert. "Ich habe letztes Jahr schon gesagt, es ist zäh", meinte der Ungar. "Jetzt werde ich mich erstmal erholen, ein bisschen Pause machen", sagte Dardai, der bis 2020 weiter unter Vertrag steht und danach in anderer Funktion bei Hertha einsteigen kann.

Zuversicht für die Partie am Sonntag gegen den Tabellenletzten schöpfte der Coach aus der guten Trainingsleistung seiner Spieler. "Die Mannschaft war sehr aggressiv. Das möchte ich am Wochenende sehen", sagte Dardai. "Das war so intensiv wie lange nicht mehr", sagte auch Stürmer Davie Selke, der gegen Hannover aber nur auf der Bank sitzt und durch Vedad Ibisevic ersetzt wird.

Zudem kommt Niklas Stark für Peter Pekarik ins Spiel, Marko Grujic und Ondrej Duda ersetzen Maximilian Mittelstädt und Valentino Lazaro.

Selke sieht Spieler in der Pflicht

Selke sieht nach der Niederlagenserie in den vergangenen Wochen unter Dardai nun auch die Spieler in der Pflicht. "Der Trainer ist hier im Verein eine Legende, hat viel für die Hertha getan. Jetzt liegt es an uns, dass wir ihm den richtigen Abschied bereiten."

Herthas Manager Michael Preetz suchte angesichts der besonderen Situation das Gespräch mit der Mannschaft. "Natürlich habe ich den Spielern gesagt, dass wir uns in den nächsten fünf Spielen anders präsentieren müssen, als in den letzten fünf Partien", sagte Preetz. Nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge in der Bundesliga war es zum Bruch mit Dardai gekommen.

Die Aufstellungen:

Berlin: Jarstein - Klünter, Stark, Rekik, Plattenhardt - Grujic, Skjelbred - Leckie, Duda, Kalou - Ibisevic

Hannover: Esser - Sorg, Anton, Felipe, Ostrzolek - Bakalorz, Schwegler - Haraguchi, Muslija, Maina - Weydandt

