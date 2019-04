Die Bayern-Jäger von Borussia Dortmund sogen vor rund 2000 Fans einen Hauch von Derby-Atmosphäre auf, der abgestürzte Vizemeister Schalke 04 schwor sich mit alten Zeiten auf die Reise zum Erzrivalen ein.

Am Samstag (Bundesliga: Borussia Dortmund - FC Schalke 04 ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) könnte der Tabellenzweite im Fernduell mit Rekordmeister Bayern München zumindest über Nacht die Spitze übernehmen.

Beim Unternehmen Derbysieg setzt BVB-Coach Lucien Favre auf den zuletzt angeschlagenen Marius Wolf. Lukasz Piszczek hat es nicht in den Kader geschafft.

Die Aufstellungen:

Dortmund: Bürki Wolf, Weigl, Akanji, Diallo - Delaney, Witsel - Sancho, Reus, Guerreiro - Götze.

Schalke: Nübel - Nastasic, Stambouli, Sane - Caligiuri, Serdar, Mascarell, Oczipka - McKennie - Embolo, Burgstaller.

Unruhe bei Schalke vor BVB

Die Königsblauen haben andere Sorgen: Sie wollen im ersten Gastspiel beim BVB seit dem legendären 4:4 ihre Fans für eine völlig verkorkste Spielzeit entschädigen. "Du weißt am Montag schon: Am Samstag ist Krieg", sagte Schalkes Vize-Kapitän Benjamin Stambouli. "Mit einem Sieg wäre diese Saison ein bisschen besser."

Am Dienstag zeigte Stevens seinem Team einige Szenen vom Aufeinandertreffen im November 2017 - jenem Spiel, in dem Schalke nach einem Vier-Tore-Rückstand noch das größte Comeback der Derby-Geschichte gelang. "Danach möchtest du, dass schon Samstag ist", sagte Stambouli. Sein Trainer Stevens wollte die Mannschaft aufbauen, sie ablenken von den schlechten Resultaten der vergangenen Wochen.

Kein Wunder. Nach nur einem Sieg aus den vergangenen zwölf Ligaspielen liegt seine abstiegsgefährdete Mannschaft mental am Boden. Nicht zuletzt die erneute Suspendierung des Algeriers Nabil Bentaleb in die U23 wegen einer weiteren "disziplinarischen Verfehlung" sorgte am Mittwoch für weitere Unruhe. "Ich gehe nicht in Details. Glauben Sie mir eines: Es ist nicht umsonst, dass wir zu dieser Maßnahme greifen mussten", sagte Stevens am Donnerstag.

Ganz anders ist die Stimmung in Dortmund. "Wir wollen den Derbysieg", skandierten die zahlreich erschienenen Fans am Donnerstag bei einer der seltenen öffentlichen Einheiten am Dortmunder Trainingsgelände in Brackel. Zehn Kamerateams verfolgten die letzten Übungen vor dem Duell, das vorab wohl nur selten eine derart klare Vorzeichen gehabt hat. 42 Punkte trennen beide Teams - so viele waren es noch nie vor einem Derby.

RB kann Champions League perfekt machen

Außerdem empfängt DFB-Pokal-Finalist RB Leipzig den SC Freiburg (Bundesliga: Leipzig - Freiburg ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) und kann mit einem Sieg die Champions-League-Qualifikation endgültig unter Dach und Fach bringen. Die Gäste aus Freiburg könnten sogar bei einer Niederlage den Klassenerhalt rechnerisch perfekt machen.

Derweil kann der FSV Mainz 05 im Duell bei Hannover 96 (Bundesliga: Hannover 96 - Mainz 05 ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) befreit aufspielen, denn die Rheinhessen sicherten sich bereits am vergangenen Wochenenende den Klassenerhalt. 96 braucht dagegen unbedingt einen Sieg, um zumindest die Chance auf die Relegation aufrecht zu erhalten, allerdings wartet man an der Leine seit zehn Spielen auf einen Dreier.

Europa-League-Halbfinalist Eintracht Frankfurt empfängt am 31. Spieltag Hertha BSC (Bundesliga: Eintracht Frankfurt - Hertha BSC ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Im Kampf um die Champions-League-Plätze brauchen die Hessen jeden Punkt, um Verfolger Borussia Mönchengladbach auf Distanz zu halten und in die Champions League einzuziehen.

Außerdem muss Werder Bremen bei Fortuna Düsseldorf (Bundesliga: Düsseldorf - Bremen ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) antreten. Auf Platz sieben, der zum Einzug in die Europa League reicht, fehlen den Bremern zwei Punkte, daher wäre ein Auswärtserfolg umso wichtiger.

Die weiteren Aufstellungen:

RB Leipzig - SC Freiburg

Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Konate, Orban, Halstenberg - Haidara, Kampl - Sabitzer, Laimer - Poulsen, Werner. - Trainer: Rangnick

Freiburg: Schwolow - N. Schlotterbeck, K. Schlotterbeck, Heintz - Frantz, Abrashi, Höfler, Günter - Haberer, Grifo - Höler. - Trainer: Streich

Schiedsrichter: Robert Schröder (Hannover)

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC

Frankfurt: Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Fernandes, Rode - da Costa, Kostic - De Guzman - Jovic, Rebic. - Trainer: Hütter

Berlin: Jarstein - Klünter, Rekik, Lustenberger, Plattenhardt - Mittelstädt, Skjelbred - Kalou, Duda, Lazaro - Ibisevic - Trainer: Dardai

Schiedsrichter: Sven Jablonski (Bremen)

Hannover 96 - FSV Mainz 05

Hannover: Esser - Maina, Anton, Felipe, Ostrzolek - Schwegler, Bakalorz - Müller, Haraguchi - Weydandt, Jonathas. - Trainer: Doll

Mainz: Müller - Donati, Bungert, Niakhate, Hack, Aaron - Gbamin - Boetius, Quaison - Maxim - Onisiwo, Mateta. - Trainer: Schwarz

Schiedsrichter: Sören Storks (Velen)

Fortuna Düsseldorf - Werder Bremen

Düsseldorf: Rensing - Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Suttner - Bodzek - Karaman, Stöger - Raman, Lukebakio - Hennings. - Trainer: Funkel

Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Langkamp, Moisander, Augustinsson - Sahin - M. Eggestein, Klaassen - Kruse - J. Eggestein, Rashica. - Trainer: Kohfeldt

Schiedsrichter: Benjamin Cortus (Röthenbach)

So können Sie die Partien LIVE verfolgen:

TV: Sky, ARD (nur BVB - Schalke)

Stream: Sky Go, Sportschau.de (nur BVB - Schlake)

Ticker: SPORT1.de