Der FC Augsburg hat den vorzeitigen Klassenerhalt verpasst und musste gegen Bayer 04 Leverkusen eine 1:4 (1:1) Heimniederlage hinnehmen. (Das Spiel im LIVETICKER zum Nachlesen)

Die Leverkusener haben noch nie in der Vereinsgeschichte gegen die "Fuggerstädter" verloren. Die "Werkself" schiebt sich damit zumindest vorübergehend auf den sechsten Platz und meldet sich zurück im Kampf um die Champions League. (Service: Tabelle der Bundesliga)

Augsburg beginnt mutig

"Das war heute ein wichtiger Sieg. Aber es war nur ein Spiel, nächste Woche haben wir gegen Frankfurt schon wieder ein ganz wichtiges Spiel", sagte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes nach dem Spiel bei Eurosport. (Service: Spielplan der Bundesliga)

Der FC Augsburg begann wie in den letzten Spielen mutig und konnte in der 12. Spielminute durch Innenverteidiger Kevin Danso mit einem sehenswerten Kopfballtreffer in Führung gehen.

Kevin Volland sorgte nur drei Minuten später mit einem kraftvollen Schuss unter die Latte für den Ausgleich, ehe in der zweiten Hälfte dann Kai Havertz (48.) und Jonathan Tah (60.) für klare Verhältnisse sorgten. In der 88. Spielminute traf Julian Brandt zum Endstand.

"Wir haben selbst im richtigen Moment zugestochen und deshalb auch hochverdient gewonnen", sagte Kevin Volland bei Eurosport.

Leverkusen fußballerisch eindrucksvoll

Insgesamt zeigte Leverkusen eine fußballerisch eindrucksvolle Leistung, machte im ersten Abschnitt jedoch zu wenig aus seinen teilweise herausragenden Möglichkeiten. Zwei Tore der Leverkusener wurden außerdem nach Überprüfung durch den Video-Assistenten wegen erkannter Abseitsstellungen nicht gegeben.

Auch der Augsburger Trainer Martin Schmidt erkannte die starke Leistung des Gegners an. "Leverkusen hat eine Riesenqualität und zudem einen sehr guten Tag erwischt. Leverkusen hat uns mit einem schnellen Tor nach der Pause den Stecker gezogen. Aber genau solche Spiele sind wichtig für den Lernprozess", sagte Schmidt.

Augsburg, das zuletzt wieder mit Begeisterung und Feuer gespielt hatte, hat den Klassenerhalt dennoch so gut wie in der Tasche. Sollte der VfB Stuttgart am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach verlieren, ist dieser auch rechnerisch sicher.