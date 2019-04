Jetzt sind es schon drei Punkte Rückstand.

Borussia Mönchengladbach musste beim enttäuschenden 0:1 gegen den VfB Stuttgart den nächsten Rückschlag im Kampf um die Champions League hinnehmen. In den letzten fünf Spielen fuhren die Fohlen nur magere vier Punkte ein - und die Zweifel wachsen. Auch an Trainer Dieter Hecking, der nach Saisonende trotz laufenden Vertrags bis 2020 gehen soll.

Weil die Mannschaft sich gegen den VfB aber lustlos und ungefährlich präsentierte, könnte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl aber auch schon früher durchgreifen und Heckings Abschied auf Raten ein abruptes Ende setzen.

Eine weitere Chance wird Hecking nach Informationen der Bild-Zeitung aber mindestens noch erhalten. Gegen die TSG Hoffenheim soll der 54-Jährige noch auf der Bank sitzen.

SPORT1-Experte Marcel Reif stellte die ungewöhnliche Personal-Konstellation beim CHECK24 Doppelpass in Frage: "Hecking kriegt die Mannschaft jedenfalls nicht dazu, das zu spielen, was sie könnte. Doch am Ende geht es um 50, 60 Millionen Euro und das internationale Geschäft - insofern weiß ich nicht, ob die Sache mit Hecking in Gladbach bis zum Saisonende noch Sinn ergibt."

Gladbach: "Alles fällt wie ein Kartenhaus zusammen"

Deshalb drohe Trainer jetzt zur "lahmen Ente" zu werden: "Möglicherweise hat die Mannschaft die Geschichte mit dem angekündigten Trainerwechsel in den falschen Hals gekriegt." Der neue Mann ist Marco Rose, der im Sommer von RB Salzburg nach Gladbach wechseln wird.

Fakt ist: Die Borussia spielte eine starke Hinrunde - und gibt jetzt ein enttäuschendes Bild ab. Es fehle die letzte Gier, erklärte Abwehrspieler Tobias Strobl. "Mal ein Tor machen, mal zu Null spielen, das hat uns in der Hinrunde stark gemacht. So fällt alles wie ein Kartenhaus zusammen."

Christoph Kramer legte nach: "In der Hinrunde haben wir oft aus dem Nichts Tore gemacht und defensiv gut gestanden. Was wir über fast 90 Minuten in Stuttgart angeboten haben, war ziemlich mager."

Und was sagte der Trainer selbst? Hecking übte unverholen Kritik am eigenen Team. "Ich habe lange genug meine Mannschaft in Schutz genommen. Aber diese Leistung kann ich nicht schön reden. Insbesondere das Zweikampfverhalten war von einigen nicht bundesligatauglich", sagte der Coach der Bild.

Ein Rücktritt komme für ihn trotz des Abwärtstrends nicht in Frage: "Daran denke ich überhaupt nicht. Ich ziehe das wie besprochen in Gladbach bis zum Saisonende durch." Auf der Mitgliederversammlung der Borussia am Montagabend dürfte Eberl dazu Stellung nehmen.