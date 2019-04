Mit zuletzt vier Siegen in Folge schwimmt RB Leipzig auf einer Erfolgswelle Richtung erneute Champions League-Teilnahme. Dies verdankt das Team von Ralf Rangnick vor allem seiner Defensivstärke. Erst 22 Gegentreffer mussten die Sachsen hinnehmen.

Dazu ist Leipzig das zweitbeste Auswärtsteam der Liga. Ganze acht Mal konnte man schon die volle Punktzahl aus fremden Stadien entführen. Borussia Mönchengladbach hat also eine schwere Aufgabe vor der Brust. (Bundesliga, 30. Spieltag: Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig, ab 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Die Sachsen treten bei den Gladbachern mit der selben Startformation wie zuletzt an. Timo Werner und Emil Forsberg sollen in der Offensive für die Tore sorgen. Die zuletzt angeschlagenen Yussuf Poulsen und Willi Orban kehren bei RB in den Kader zurück.

Gladbach-Coach Dieter Hecking setzt auf Raffael und Thorgan Hazard in der Offensive. Zusätzlich soll Patrick Herrmann für Tore sorgen. Als Sturmspitze agiert Alassane Plea. Nationalspieler Christoph Kramer soll das Mittelfeld stabilisieren. In der Abwehr fällt Nico Elvedi mit Oberschenkelproblemen aus. (SERVICE: Die Bundesliga im SPORT1-Datencenter)

Die Aufstellungen:

Gladbach: Sommer - Ginter, Strobl, Jantschke - Kramer - Herrmann, Zakaria, Neuhaus, T. Hazard - Raffael, Plea

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Konaté, Orban, Halstenberg - Laimer, Kampl, Mukiele - Sabitzer, Forsberg - Ti. Werner

