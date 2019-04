Im ersten Sonntagsspiel der Bundesliga scheint ein Offensivspektakel vorprogrammiert zu sein (Bundesliga: 1899 Hoffenheim vs. VfL Wolfsburg, So. ab 15:30 im LIVETICKER).

Mit 1899 Hoffenheim und dem VfL Wolfsburg treffen zwei der stärksten Konterteams der Bundesliga aufeinander - mit 14 Toren trafen die Kraichgauer am häufigsten nach schnellen Gegenangriffen, Wolfsburg ist mit elf Treffern dritter in der Statistik.

Duell um die Europacup-Plätze

1899 Hoffenheim hat einen Lauf. Zuletzt gab es vier Siege in Folge, die Mannschaft von Julian Nagelsmann kletterte ganz unbemerkt immer weiter in der Tabelle nach oben. Momentan steht 1899 auf dem siebten Platz, die Champions League ist allerdings nur drei Punkte entfernt. Und so beginnt die TSG.

Mit dem VfL Wolfsburg kommt ein Gegner, der ebenfalls noch Ambitionen in Richtung Europa hat. Die Wölfe liegen vier Punkte hinter Hoffenheim, mit einem Sieg könnte man bis auf einen Punkt rankommen. Da mit dem FC Bayern und RB Leipzig zwei sichere Europacup-Teilnehmer im Pokalfinale stehen, berechtigt der siebte Platz zur Europa-League-Qualifikation. Die Wölfe laufen so auf.

Wolfsburg ersatzgeschwächt

Die Niedersachsen haben vor dem Spiel am Sonntag mit einigen personellen Schwierigkeiten zu kämpfen. "Wir hatten nur 14 Spieler im Training, Paul Verhaegh und Felix Uduokhai werden ausfallen", bestätigte Wolfsburgs Trainer Bruno Labbadia. Zudem ist der Einsatz von John Anthony Brooks, Jerome Roussillion und Daniel Ginczek fraglich.

Wolfsburgs Trainer Bruno Labbadia sieht das Spiel in Hoffenheim trotz allem nicht als Endspiel: "Es ist für mich nur eines von vier wichtigen Spielen."

Überragender Hoffenheimer der letzten Wochen ist Ishak Belfodil. Der Algerier erzielte in den letzten vier Partien sieben Tore und bereitete drei weitere vor. "Es ist ja nicht nur Belfodil, da sind ja auch noch Kramaric, Szalai und Amiri, der aus dem Mittelfeld kommt", warnte Labbadia vor der gesamten Hoffenheimer Offensive. Der Trainer will dem mit einer konzentrierten Abwehrleistung entgegenwirken: "Wir sind abhängig von unserem Kollektiv."

