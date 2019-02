Das Trainerkarussell in der Bundesliga:

Michael Köllner ist beim 1. FC Nürnberg Geschichte, nach der Entlassung von Sportvorstand Andreas Bornemann musste auch der Trainer gehen. Nun sucht der Club dringend Nachfolger.

Beim VfB Stuttgart ist nach dem Führungswechsel von Michael Reschke zu Thomas Hitzlsperger ebenfalls ein Neuanfang ausgerufen worden. Trainer Markus Weinzierl bekommt wohl noch mindestens zwei Spiele Gnadenfrist, trotzdem wackelt auch sein Stuhl gewaltig.

Das Trainerkarussel in der Bundesliga hat sich also wieder in Bewegung gesetzt und würde mit einer Entlassung Weinzierls noch mehr Fahrt aufnehmen. SPORT1 nennt mögliche Nachfolger-Kandidaten für Nürnberg und Stuttgart.