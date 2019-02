Trainer Domenico Tedesco von Schalke 04 hat einen Einsatz des Winter-Neuzugangs Rabbi Matondo schon am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach offen gelassen (Bundesliga: Schalke - Gladbach, Sa., ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). "Er ist sehr fokussiert, sehr zielstrebig. Er ist im Saft", sagte der Coach am Freitag, "ob er aber am Wochenende spielt, kann ich noch nicht sagen."

Die Königsblauen hatten den 18-jährigen Waliser für rund neun Millionen Euro vom englischen Meister Manchester City erst am Mittwoch verpflichtet. Der schnelle Flügelspieler hat allerdings noch kein Profispiel bestritten. "Es haben sehr viele Klubs um ihn gebuhlt", berichtete Sportvorstand Christian Heidel.

Anzeige

Wegen der späten Einigung im Fall Matondo sei die Verpflichtung eines weiteren Stürmers "eigentlich unmöglich" gewesen. Ein Angreifer, der angesichts der Verletztenmisere sofort hätte helfen können, war nicht zu haben. "Wir hätten Spieler bekommen, aber nicht den, den Schalke braucht", sagte Heidel.

Bruma bereits im Kader

Die Personalsituation im Sturm ist deshalb weiter stark angespannt. Breel Embolo, Guido Burgstaller und Steven Skrzybski fehlen wegen Verletzungen weiterhin, der aussortierte Franco Di Santo wurde an den spanischen Erstligisten Rayo Vallecano abgegeben.

Einzig Mark Uth ist fit, den Ex-Hoffenheimer setzte Tedesco zuletzt aber im Mittelfeld ein. "Wir sehen uns gut aufgestellt", behauptete der Coach dennoch.

Zum Kader wird am Samstag auch der zweite Neuzugang Jeffrey Bruma gehören. Der Niederländer, den Schalke vom VfL Wolfsburg auslieh, soll als Back-up für die beiden Innenverteidiger Matija Nastasic und Salif Sane fungieren.