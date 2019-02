Der ehemalige Schalke-Manager Rudi Assauer ist tot.

Assauer starb im Alter von 74 Jahren, in den vergangenen Jahren litt er an der Alzheimer-Erkrankung.

Schalke wird das Pokal-Spiel am Mittwochabend gegen Düsseldorf mit Trauerflor bestreiten. Zudem wird es eine Gedenkminute für Assauer geben.

Mehrere Weggefährten und Sport-Stars trauerten um die Fußball-Ikone.

"Ich bin tief betroffen. Denn es war nicht nur unser Manager. Ich verliere auch einen sehr guten Freund", sagte Huub Stevens SPORT1.

Benedikt Höwedes äußerte sich auf Twitter. "Schalke, der Ruhrpott, die Bundesliga und der Fußball werden dich vermissen. Glück auf und Ruhe in Frieden, Manager, Macher und Kumpel", schrieb Höwedes.

"Dass Rudi verstorben ist, ist eine traurige Angelegenheit und für den Verein ein harter Schlag. Rudi hat unheimlich viel für Schalke getan. Vielleicht ist ein kein Zufall, dass an diesem Tag auf Schalke gespielt wird", meinte Schalkes langjähriger Torjäger Klaus Fischer zur WAZ.

Clemens Tönnies sagte: "Liebe Schalke-Familie, heute Nachmittag erreichte uns die Nachricht vom Tod unseres Rudis. Wir alle wissen, ohne Rudi wären wir alle nicht hier. Rudi ist der Architekt des modernen Schalke. Wir alle wussten um den Gesundheitszustand von Rudi. Und vielleicht ist es sogar, so schwer es ist, eine Erlösung für ihn. Rudi hat mich 1994 zu Schalke geholt. Das, was sich Rudi für heute am meisten wünschen würde, wäre ein gutes Fußballspiel. Und das möchten wir als Schalker Familie ihm heute geben. Lieber Rudi, wir sind alle unendlich traurig und werden dich nie vergessen."

DFL-Präsident Reinhard Rauball sagte: "Rudi Assauer war ein Urgestein und eine Identifikationsfigur, über viele Jahre eines der prominentesten Gesichter des deutschen Fußballs. Einen Mann wie Rudi Assauer wird man im deutschen Fußball nicht vergessen."

"Was für eine unfassbar traurige Nachricht! Ich weiß, gar nicht richtig, wie ich darauf jetzt reagieren soll... Mit Rudi Assauer ist ein großer Schalker von uns gegangen. Der Manager war damals einer der wenigen, der trotz meiner Krankheit immer an mich geglaubt hat", schrieb Gerald Asamoah.

"Ich habe ihm als Fußballer und Mensch so viel zu verdanken. Ohne ihn hätte ich Schalke nie kennen und lieben gelernt. Immer, wenn es mir schlecht ging, konnte ich ihn anrufen. Er war immer für mich da. Bis zuletzt war er ein Kämpfer. Ich wünsche seiner Familie jetzt alle Kraft der Welt. Ich werde dich nie vergessen, Manager", so Asamoah.

"Er hatte die Gabe, andere Menschen für sich zu gewinnen - auch deshalb genoss er weit über die Stadtgrenzen von Gelsenkirchen hinaus einen hervorragenden Ruf", sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert über Assauer.

DFB-Präsident Reinhard Grindel schrieb bei Twitter: "Er hat in 307 Bundesliga-Partien als Spieler, als Trainer und vor allem als Manager des FC Schalke 04 viel für den Vereinsfußball in Deutschland bewegt. Mein Beileid gilt besonders der Familie."

Rolf Fuhrmann, der als Kommentator Schalke 2001 fälschlicherweise zur Meisterschaft gratuliert hatte, trauerte ebenfalls. "Lieber Rudi. Ich hoffe, dass ich irgendwann Dir die Schale mit nach oben bringen kann", so Fuhrmann: "lso kämpft, wenn ihr Schalker seid. Ich bin ihm noch etwas schuldig."

Auch Borussia Dortmund und der 1. FC Köln meldeten sich zu Wort.

"Diese Nachricht tut weh. Mit ihm verliert Schalke einen echten Typen, der dem Verein viele tolle Momente beschert hat", sagte Ex-Schalke-Profi Rüdiger Abramczik zu FunkeSport.

