Trainer Ralf Rangnick empfindet die Bindung zu den Fans des Bundesligisten RB Leipzig vor allem aufgrund der kurzen Klubgeschichte als besonders. "Den RB-Fan gab es vor sechs Jahren so noch nicht", sagte Rangnick: "Es gibt wenige Vereine, in denen so schnell so eine Verbindung entstanden ist." Nach der Vereinsgründung 2009 und Start in der Oberliga hatte RB Leipzig 2016 den Sprung in die Bundesliga geschafft.

Rangnick war von Fans seines Ex-Klubs Schalke 04 zuvor kritisiert worden, nachdem er der Leipziger Volkszeitung mit Bezug auf RB gesagt hatte, dass er "eine derart enge Verbindung zwischen Mannschaft und Fans noch nicht erlebt habe". Rangnick hatte die Schalker von 2004 bis 2005 sowie im Jahr 2011 trainiert.

RB-Fans unzufrieden mit Vereins-Politik

Die Beziehung zwischen der Leipziger Mannschaft und deren Fans ist aktuell ein Streitthema, da viele Anhänger mit der Fanpolitik ihres Vereins unzufrieden sind. Unter anderem ein Fanbetreuer hatte RB nach Unstimmigkeiten verlassen.

Beim Heimspiel am vergangenen Wochenende gegen Eintracht Frankfurt hatten die Fans zahlreiche Banner vorbereitet, um ihrem Unmut Luft zu machen.