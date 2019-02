Nächste Runde im Duell um die Deutsche Meisterschaft! Am 20. Spieltag der Bundesliga sind der Borussia Dortmund und der FC Bayern München jeweils auswärts gefordert.

Der Rekordmeister will seine beeindruckende Serie von sieben Siegen in Serie fortsetzen. Für den Jäger geht es am Samstagnachmittag zu Bayer Leverkusen, das mit Schwung unter dem neuen Trainer Peter Bosz aus der Winterpause gekommen ist. (Bundesliga: Bayer Leverkusen - FC Bayern am Samstag um 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Die Münchner haben nach wie vor mit Personalproblemen zu kämpfen. Weder Franck Ribery noch Arjen Robben können gegen die Werkself mitwirken. Beide waren unter der Woche ins Mannschaftstraining zuruck gekehrt. Kurzfristig fällt auch noch Kapitän Manuel Neuer aus. Er hat eine Blessur an der rechten Hand.

"Sie haben gut trainiert, man merkt aber, dass sie Nachholbedarf haben. Ich glaube nicht, dass das fürs Wochenende reichen wird. Wir wollen kein Risiko eingehen", sagte Trainer Niko Kovac am Donnerstag. Der angeschlagene Thiago dürfte hingegen voraussichtlich dabei sein. Corentin Tolisso fehlt weiterhin.

Eintracht will BVB ärgern

Die Münchner werden an diesem Samstag Eintracht Frankfurt die Daumen drücken. Die Hessen treffen zeitgleich auf den Tabellenführer aus Dortmund. (Bundesliga: Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund am Samstag um 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Während der BVB beide Spiele nach der Winterpause gewonnen hat, musste sich Frankfurt mit vier Punkten begnügen. Dennoch hat das Team von Trainer Adi Hütter Anschluss an die Champions-League-Plätze.

Köllner in Nürnberg unter Druck

Mächtig unter Druck steht der 1. FC Nürnberg. Der Club ist auf den letzten Platz abgerutscht und hat sechs Niederlage in Folge zu verzeichnen. Trainer Michael Köllner steht in der Kritik. (Bundesliga: 1. FC Nürnberg - Werder Bremen am Samstag um 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Die Bedeutung der Partie gegen Werder Bremen ist entsprechend hoch. Die Norddeutschen zeigen jedoch sehr schwankende Leistungen, sind in Franken dennoch favorisiert.

Darüber hinaus stehen am Samstagnachmittag zwei weitere Spiele auf dem Programm. Die TSG Hoffenheim hofft, dass ihre Tormaschine nach dem 4:2 in Freiburg auch gegen Fortuna Düsseldorf auf Hochtouren läuft. (Bundesliga: TSG Hoffenheim - Fortuna Düsseldorf am Samstag um 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Hertha BSC und der VfL Wolfsburg sind vor dem Spieltag punktgleich und kämpfen um die Teilnahme am internationalen Geschäft. Während die Wölfe beide bisherigen Rückrundenpartien verloren haben, startete die Alte Dame mit vier Punkten ordentlich ins neue Jahr. (Bundesliga: Hertha BSC - VfL Wolfsburg am Samstag um 15.30 Uhr im LIVETICKER)

So können Sie die Bundesliga LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky Go

LIVETICKER: SPORT1