Trainer Pal Dardai vom Bundesligisten Hertha BSC will Werder Bremen im Ligaspiel am Samstag mit einem Griff in die Trickkiste überraschen. Er habe eine "verrückte Idee", sagte der Ungar mit Blick auf das Duell mit dem direkten Konkurrenten im Kampf um die Europacup-Qualifikation: "Aber die Mannschaft muss davon genauso überzeugt sein wie ich. Daher werden wir noch einmal in Ruhe darüber reden." (Bundesliga: Hertha BSC - Werder Bremen, Samstag ab 18:30 Uhr im LIVETICKER)

Fest steht: Die Berliner wollen nach dem Achtungserfolg bei Borussia Mönchengladbach (3:0) nachlegen. "Es ist ein Heimspiel, wir wollen drei Punkte holen. Die Motivation ist riesig", sagte Dardai, der Änderungen in der Startelf ankündigte.

In Bremen erwartet die Hertha laut Dardai "eine gute Mannschaft mit guter Mentalität. Wir müssen aufpassen".