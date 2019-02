Mehr oder weniger besondere Leistungen oder Leistungseinbrüche werden in der Bundesliga gerne mit "Mentalität" oder "fehlender Mentalität" begründet. Christoph Kramer, Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach, hält herzlich wenig von einer solchen Diskussion in der Bundesliga (Gladbachs Spiel gegen Eintracht Frankfurt ab 15.30 Uhr hier im LIVETICKER).

In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sagte er: "Bei diesem Thema könnte ich mich in Rage reden." Die Begründung sei für ihn zu einfach. "Wenn man im Fußball Dinge nicht erklären kann, ist man immer schnell dabei, zu sagen: Der ist einen Schritt zu spät, kommt nicht in die Zweikämpfe, die Mannschaft will nicht so richtig."

Mentalitätsproblem "einfach Blödsinn"

Kramers Teamkollege Matthias Ginter stimmte ihm zu. Er nannte als Beispiel sein eigenes Team. Vergangene Saison sei den "Fohlen" vorgeworfen worden, "dass wir nicht die Mentlität hätten. Dabei ist die Mannschaft jetzt fast die gleiche, unsere Mentalität hat sich nicht geändert."

Genau umgekehrt sei es mit dem FC Schalke 04, der in der vergangenen Saison als "Mentalitätsmonster" galt, "weil sie dauernd Spiele mit 1:0 gewonnen haben." Nun aber seien dort "die gleichen Spieler, der gleiche Trainer und plötzlich haben sie angeblich ein Mentalitätsproblem. Das ist einfach Blödsinn."

Kein Bundesligaspieler müsse Existenzangst haben

Neben der Mentalitätsdiskussion sprachen Kramer und Ginter auch über die Kommerzialisierung im Fußball. "Irgendwann ist es egal, ob du acht Millionen Euro verdienst oder zwölf Millionen in China. Viele Fußballprofis haben schnell einen Level erreicht, wo das Geld ein Stück weit egal ist. Du kannst dir nicht mehr kaufen, du wirst damit nicht glücklicher und hast auch nicht mehr Sicherheit in der Zukunft", sagte Kramer.

Dabei müsse sich kein Spieler, der mehrere Jahre in der Bundesliga gespielt habe, Sorgen um seine Existenz machen, bestätigte Ginter. Niemand müsse aus finanziellen Gründen in eine noch finanzstärkere Liga wechseln.

