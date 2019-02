Nach dem Tod von Rudi Assauer wollen die Fans von FC Schalke 04 ihrem langjährigen Manager ein namentliches Denkmal setzen.

Am Donnerstag legten mehrere Anhänger an der "1000-Freunde-Mauer" vor der Schalker Arena Blumen und andere Utensilien nieder, einige Anhänger zündeten Kerzen an. Mehrfach wurde die Forderung laut, das Stadion in "Rudi-Assauer-Arena" umzubenennen.

Calmund: "Tolles Signal"

Ein Gedanke, der auch Reiner Calmund gefällt. "Ich weiß, dass Schalke die Einnahmen aus dem Namenssponsoring der Arena braucht. Aber wenn ich Marketingexperte wäre, dann würde ich sagen: 'Veltins präsentiert die Rudi-Assauer-Arena'", sagte der langjährige Manager von Bayer Leverkusen dem Express. Eine solche Umbenennung wäre ein "tolles Signal", sagte Calmund.

Veltins Namensgeber

Assauer war am Mittwochnachmittag im Alter von 74 Jahren gestorben. Die Schalker Fußball-Ikone hatte den Bau der Multifunktions-Arena in seiner zweiten Amtszeit in Gelsenkirchen maßgeblich mit vorangetrieben. 2001 war sie nach dreijähriger Bauzeit eingeweiht worden, in Bundesliga-Spielen gibt sie 62.271 Zuschauern Platz.

Seit der Eröffnung ist "Veltins" Namensgeber des Stadions. Erst vor zwei Jahren war der Namensrechtsvertrag mit der Brauerei um weitere zehn Jahre bis 2027 verlängert worden.