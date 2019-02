Der FC Schalke 04 hat den Termin für die öffentliche Gedenkfeier zu Ehren des verstorbenen Ex-Managers Rudi Assauer bekannt gegeben.

Die Veranstaltung beginnt am 15. Februar um 11 Uhr in der Propsteikirche St. Urbanus in Gelsenkirchen. Dort gedenken neben den Schalkern auch Vertreter von Borussia Dortmund und Werder Bremen Assauer. Mit dem BVB war der spätere Schalker Macher 1966 den Europapokalsieger der Pokalsieger geworden. In Bremen hatte er seine Spielerkarriere beendet und die ersten Schritte als Manager gemacht.

Anschließend wird in der Veltins Arena mit Bier und Bratwurst Assauer gedacht.

Beigesetzt wird Assauer aber im engsten Familienkreis.