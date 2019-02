Der an der Hand verletzte Torhüter Manuel Neuer hat am Sonntag wieder am Training des deutschen Rekordmeisters Bayern München teilgenommen.

Der 32-Jährige "war bei den Übungen der Feldspieler dabei", teilten die Bayern am Sonntag mit, Neuer trug allerdings eine Schiene am verletzten Daumen.

Auch Thiago, Arjen Robben und Franck Ribery, die die Münchner beim 1:3 (1:0) bei Bayer Leverkusen am Samstag vermisst hatten, absolvierten die Einheit.

Ob der Nationaltorhüter Neuer am Mittwoch (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) im Achtelfinale des DFB-Pokals bei Hertha BSC wieder spielen kann, blieb zunächst offen.

Ulreich glaubt an rasches Neuer-Comeback

Während Bayer-Coach Niko Kovac sich nicht festlegen wollte, hatte Münchens Ersatzkeeper Sven Ulreich nach dem 1:3 bei Bayer Leverkusen seiner Überzeugung Ausdruck verliehen, dass die Nummer eins Neuer in Berlin wieder im Tor stehen werde.

"Der Finger ist recht dick geworden, aber in ein oder zwei Tagen sollte das wieder anders sein und er wieder spielen können", betonte Ulreich, der nach sieben Monaten erstmals wieder Neuer vertreten durfte.

Der 2014er-Weltmeister Neuer hatte am Freitag aufgrund einer Trainingsverletzung an der rechten Hand für das Gastspiel in Leverkusen passen müssen. "Ich habe mich natürlich gefreut, dass ich wieder spielen durfte, für Manu war es aber bitter", sagte Ulreich.