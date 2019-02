Der FC Bayern und seine Personalsorgen - eine Geschichte, die sich weiter fortsetzt.

Vor dem Bundesliga-Kracher gegen Borussia Mönchengladbach hat Trainer Niko Kovac Aufschluss über die Situation gegeben - und sie ist prekär. Drei Spieler fallen definitiv aus, weitere sind fraglich.

Anzeige

Kovac: "Können wir erst morgen sagen"

"Robben und Coman sind klar, fallen aus. Franck Ribery hat Magen-Darm, fällt definitiv aus am Samstag", sagte der 47-Jährige auf der Pressekonferenz am Donnerstag und ergänzte: "David Alaba hat eine Sehnenreizung. Leon Goretzka hat weiterhin Beschwerden am Sprunggelenk. Ob sie am Samstag spielen, können wir erst morgen sagen."

Zudem fehlte Torhüter Manuel Neuer wegen einer Grippe im Training.

Mit dabei waren zumindest wieder Ersatztorhüter Sven Ullreich und Verteidiger Mats Hummels.