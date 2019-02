Wird Bayern-Flügelspieler Kingsley Coman für den Kracher am Dienstag beim FC Liverpool (Champions-League-Achtelfinale: FC Liverpool - FC Bayern am Di. ab 21 Uhr im LIVETICKER) rechtzeitig fit?

Nachdem er am Freitag gegen Augsburg vom Platz humpelte, trainierte Coman am Sonntag nur individuell.

Zunächst absolvierte der Franzose eine Einheit im Leistungszentrum, bevor er im Anschluss noch für eine knappe halbe Stunde einige Laufrunden auf dem Trainingsplatz drehte. Dabei machte er auch noch einige Übungen mit dem Ball am Fuß.

Wie die Bayern am Sonntag bekannt gaben, wird der 22-Jährige auf jeden Fall mit nach Liverpool reisen und steht Trainer Niko Kovac als Option zur Verfügung. Dies hatte der Rekordmeister bereits am Samstag in einer Mitteilung zu Coman erklärt.

Doch ob es letztlich wirklich zu einem Einsatz für den Flügelstürmer reicht, ist derzeit noch offen.