Das brisante Derby beim FC Augsburg vor der Brust, den Champions-League-Kracher beim FC Liverpool im Hinterkopf.

"Dieses Spiel am Freitag gibt uns die Richtung für das nächste Spiel vor", sagte Bayern Münchens Trainer Niko Kovac vor dem Bundesligaspiel (Bundesliga: FC Augsburg - FC Bayern ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Anzeige

Zwar schiebe er "alles andere nach hinten". Doch so ganz gelang es auch dem 47-Jährigen nicht, das Achtelfinal-Hinspiel an der Anfield Road am kommenden Dienstag auszublenden: "Wir bereiten den Gegner schon vor. Es wird die Tagesform und das Quäntchen Glück entscheiden. Wenn wir es ordentlich machen, haben wir Chancen."

Gratwanderung für den FC Bayern

Es ist eine Gratwanderung für die Münchner. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, als sie in der Meisterschaft weit enteilt waren und sich auf die Spiele in der Königsklasse fokussieren konnten, stehen sie in dieser Saison auch in der Liga unter Druck.

Bei fünf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Dortmund dürfen sich die Bayern keinen weiteren Ausrutscher erlauben. Dies machte auch Kovac deutlich: "Wir wollen zumindest für kurze Zeit auf zwei Punkte herankommen."

Deshalb nimmt Kovac personell auch in Augsburg keine Rücksicht auf das Duell gegen die Reds von Jürgen Klopp. "Wir haben keinen Grund, jemanden zu schonen. Wir haben eine normale Woche. Wir dürfen das Spiel nicht unterschätzen.", sagte er.

Heißt: Der FC Bayern wird gegen den FCA seine vermeintlich stärkste Elf aufbieten, um, so Kovac, "im Rhythmus zu bleiben".

Neuer kehrt wohl zurück ins Tor

Im Tor wird aller Voraussicht nach Manuel Neuer stehen, der zuletzt drei Spiele wegen einer Daumenverletzung pausiert hatte. Der Bayern-Kapitän trainierte bereits wieder. "Stand jetzt, sieht es gut aus", sagte Kovac, der ansonsten die Qual der Wahl hat. Nur Corentin Tolisso und Arjen Robben fehlen aktuell.

Mit dem SPORT1 Messenger keine News mehr verpassen – Hier anmelden |ANZEIGE

Für 2014er-Weltmeister Jerome Boateng wird in der Abwehr wohl kein Platz sein. Auch Javi Martinez und Franck Ribery dürften nicht erste Wahl sein. Thomas Müller sitzt ebenfalls auf der Bank, da er in beiden Spielen gegen Liverpool gesperrt ausfällt. Er wird aktuell von James vertreten.

Wer auch immer aufläuft: "Wir dürfen den Gegner nicht unterschätzen", unterstrich Kovac.

Augsburg holt Punkt in der Hinrunde

In der Hinrunde im vergangenen September hatte die Mannschaft von Trainer Manuel Baum einen Punkt (1:1) aus der Allianz Arena entführt, es war der Start in eine Münchner Herbst-Depression. Aber ein ähnlicher Punktverlust werde laut Kovac "dieses Mal nicht passieren".

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Bayern kaufen – hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Warum, fragte jedoch FCA-Trainer Manuel Baum, "sollte am Freitag nicht auch was drin sein? Die Vorzeichen vor dem Hinspiel waren ähnlich wie jetzt". Erneut ist die Personallage bei den abstiegsgefährdeten Augsburgern, die nur sechs Punkte aus den vergangenen zwölf Spielen holten, extrem angespannt.

Baum muss improvisieren. Kapitän Daniel Baier (gesperrt), Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw und Torjäger Alfred Finnbogason (beide verletzt) fehlen. Auch Jan Moravek, Ja-Cheol Koo und Andre Hahn fallen wahrscheinlich aus.

So können Sie Augsburg - Bayern LIVE verfolgen:

Stream: Eurosport Player

Liveticker: SPORT1