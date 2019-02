Claudio Pizarro ist seit Montag auch offiziell der älteste Torschütze der Bundesliga-Geschichte. Das bestätigte die Deutsche Fußball Liga (DFL) zu Wochenbeginn.

Im Alter von 40 Jahren und 136 Tagen hatte der Stürmer von Werder Bremen am vergangenen Samstag in Berlin in der Nachspielzeit für die Gäste das Tor zum 1:1-Endstand bei Hertha BSC erzielt.

Hertha-Trainer Pal Dardai hatte den Rekord aber angezweifelt, da zwei seiner Spieler den Ball nach Pizarros Freistoß abgefälscht hätten. "Das war nicht sein Tor", sagte der Coach.

Pizarro löst Ex-Bremer Votava ab

Die DFL schreibt dem Sturm-Oldie aus Peru den Treffer aber zu, da bei den Verteidigern (Rekik, Lazaro) keine absichtliche Handlung vorlag, die für ein Eigentor maßgeblich ist.

Pizarro löste seinen Klubkollegen Mirko Votava ab, der seinen Altersrekord im Jahr 1996 mit 40 Jahren und 121 Tagen aufgestellt hatte.

Seine Ablösung fand Votava nicht so schlimm, "Pizarro ist ein würdiger Nachfolger", sagte der frühere Profi dem Portal deichstube.de.