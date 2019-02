Der Transfer des spanischen Nationalspielers Paco Alcacer vom FC Barcelona zu Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund ist seit Freitag auch ganz formell in trockenen Tüchern.

Der spanische Meister bestätigte einen Tag nach dem Ende der Winter-Transferfrist in Europa, dass Alcacer für eine Ablösesumme von 23 Millionen Euro fest zu den Westfalen wechselt.

Katalanen an Weiterverkauf beteiligt

Der Betrag könnte durch Bonuszahlungen noch um fünf Millionen Euro aufgestockt werden, zudem sind die Katalanen mit fünf Prozent an einem Weiterverkauf beteiligt.

Bereits im November vergangenen Jahres hatte der BVB verkündet, dass er den zuvor ausgeliehenen Torjäger bis 2023 verpflichtet. Der 25-Jährige hat in 14 Bundesliga-Einsätzen zwölf Tore für den Spitzenreiter erzielt. "Ich bin sehr glücklich in Dortmund, beim BVB und in dieser wunderbaren Mannschaft. Borussia Dortmund war und ist für mich genau die richtige Entscheidung", hatte Alcacer im vergangenen Herbst gesagt.