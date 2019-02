Gute Nachrichten für Borussia Dortmund: Marco Reus steht offenbar kurz vor seiner Rückkehr.

Der BVB-Kapitän absolvierte am Mittwoch ein Lauftraining und soll sich der Bild zufolge sogar fit für einen Einsatz am Sonntag gegen Leverkusen fühlen.

Reus hatte sich beim Pokal-Spiel gegen Werder Bremen einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen.

BVB gelingt ohne Reus wenig

Dortmund verlor das Spiel und musste ohne Reus neben der 0:3-Niederlage in der Champions League in Tottenham auch in der Bundesliga zwei Unentschieden gegen Hoffenheim und Nürnberg hinnehmen. Der Vorsprung auf Verfolger Bayern schmolz dadurch auf drei Punkte.

Kein Wunder, dass seine Rückkehr gegen Leverkusen für den BVB von unschätzbarem Wert wäre. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hatte seinen Ausfall in der Bild sogar mit dem Ausfall von Messi bei Barcelona verglichen.

Reus erzielte in dieser Saison bereits 13 Tore und gab zudem neun Vorlagen.