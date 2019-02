Der abstiegsgefährdete VfB Stuttgart hat seinem neuen Sportvorstand Thomas Hitzlsperger die Premiere mit der nächsten Pleite verdorben.

Die Schwaben mussten sich RB Leipzig trotz einer kämpferisch guten Leistung mit 1:3 (1:1) geschlagen geben und schwächten damit die Position ihres wankenden Trainers Markus Weinzierl noch mehr.

Leipzig hingegen schob sich ganz dicht an den Tabellendritten Borussia Mönchengladbach heran und untermauerte seine Champions-League-Ambitionen.

Stuttgart steckte zunächst den Dämpfer von Yussuf Poulsen (6.) weg, der Leipzig aus kurzer Entfernung in Führung brachte, und glich durch Hoffenheims Leihgabe Steven Zuber (16./Handelfmeter nach Videobeweis) aus. (Das Spiel im LIVETICKER zum Nachlesen)

Danach gestaltete der VfB das Geschehen offen, aber nach dem Wechsel stellte Marcel Sabitzer (68.) für RB mit einem tollen Freistoß die Weichen auf Sieg. Poulsen (74.) erhöhte nach einem Konter.

Hitzlsperger: Jobgarantie für Weinzierl

Für den Tabellen-16. Stuttgart war es die sechste Niederlage in den letzten sieben Spielen, trotzdem versprühte Hitzlsperger bei Sky Optimismus.

"Das Ergebnis ist das einzige, was nicht so wünschenswert war. Alles andere, wie wir aufgetreten sind, wie wir in den letzten Tagen gearbeitet haben und was heute in der Herangehensweise sehr gut war, das stimmt mich sehr positiv", sagte der Nachfolger von Michael Reschke.

Zudem betonte Hitzlsperger, dass Weinzierl auch am kommenden Freitag bei Werder Bremen auf der Bank sitzen wird.

"Es hört sich nicht nur so an, dass Weinzierl in Bremen noch der Trainer sein wird, es ist auch so", sagte der 36-Jährige, der zuversichtlich in die Zukunft blickt: "Die Basis ist gut, das heißt: Einstellung, Mentalität, das war heute sehr, sehr erfreulich, und da bauen wir drauf auf."

Gomez trotz Negativlauf zuversichtlich

Nicht minder optimistisch präsentierte sich Mario Gomez, der eine gewagte Prognose aufstellte.

"Ich habe eigentlich keine Lust mehr zu jammern und deswegen nehme ich eins mit aus diesem Spiel: Ich bin tausend Prozent davon überzeugt, dass wir in der Liga bleiben", sagte der Stürmer bei Sky.

"Dieses Spiel hat mir und, ich glaube, der ganzen Mannschaft extrem viel Kraft gegeben. Gegen einen saustarken Gegner, die einen Wahnsinnslauf haben, waren wir mindestens genauso gut", fügte Gomez hinzu.

Weinzierl: "Brauchen Glück"

Auch Weinzierl nimmt seine Truppe trotz der neuerlichen Pleite in Schutz: "Die Mannschaft zeigt Charakter, hat heute auch Qualität gezeigt", sagte der Coach und übt sich in Durchhalteparolen.

"Wir brauchen nur das notwendige Glück, das müssen wir erzwingen, das müssen wir uns erarbeiten", fordert Weinzierl. "Die Situation ist hart und natürlich auch jetzt schon länger unbefriedigend, aber da müssen wir uns gemeinsam so wie heute herausarbeiten."

Weinzierl, der von Hitzlsperger Zuspruch erfahren hatte, setzte mit seiner Aufstellung zwei Signale. Zum einen musste Christian Gentner auf die Bank, seine Spielführerrolle übernahm der nach einer Sperre in die Startelf zurückgekehrte Mario Gomez.

Pavard in neuer Rolle

Zudem betraute der VfB-Coach den französischen Weltmeister Benjamin Pavard mit der Funktion als zentralen Abwehrspieler, was dazu führte, dass die schwächste gegen die beste Defensive der Bundesliga lange auf Augenhöhe agierte. (SERVICE: Ergebnisse der Bundesliga)

Nach anfänglichen Problemen wie beim 0:1 gelang es Pavard, die Defensive besser zu organisieren.

Leipzig, das zum ersten Mal seit Oktober mit dem Schweden Emil Forsberg in der Startelf antrat, wirkte zwar selbstsicherer als der VfB, aber wirkungsvoll waren die Sachsen zunächst nur selten.

Ausgleich durch Zuber

Hilfreich war auch der Ausgleichstreffer, als Schiedsrichter Felix Zwayer sich erst anhand der TV-Bilder vergewisserte und dann korrekterweise auf Handelfmeter entschied. RB-Kapitän Willi Orban hatte nach einem Gomez-Kopfball den Ball regelwidrig berührt.

Nach Zubers Treffer sprang Hitzlsperger kurz von der Bank auf, freute sich aber zurückhaltender als Weinzierl.

Mit Pfiffen bei nahezu jeder Aktion wurde Ex-VfB-Profi Timo Werner bedacht, der allerdings den Stuttgarter Anhang mit einer provokativen Kuss-Geste noch mehr gegen sich aufbrachte.

Stuttgart im Pech

Leipzig hatte zudem Glück, nicht mit einem Rückstand in die Pause gehen zu müssen: Bei einem Kopfball von VfB-Winterzugang Ozan Kabak (45.+2) rettete Sabitzer in höchster Not.

Die Mannschaft von RB-Trainer Ralf Rangnick startete schwungvoller in den zweiten Durchgang, der VfB hielt dagegen, ließ aber in seinem Offensivspiel oft die Präzision vermissen.

Eine Glanztat von RB-Torwart Peter Gulacsi (64.) verhinderte dann allerdings ein VfB-Tor von Santiago Ascacibar. Von Sabitzers Treffer erholte sich Stuttgart nicht mehr.