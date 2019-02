Der angezählte Markus Weinzierl verfolgte die Schlussminuten seines vielleicht letzten Spiels als Trainer des VfB Stuttgart regungslos an der Seitenlinie, nach dem Schlusspfiff schlich er mit hängendem Kopf über den Rasen.

Nach einer desaströsen Vorstellung und einer 0:3 (0:1)-Pleite bei Fortuna Düsseldorf schweben die Schwaben auf dem Relegationsplatz in höchster Abstiegsgefahr. Ein weiterer Trainerwechsel ist daher nicht ausgeschlossen.

Weinzierl holte als Nachfolger von Tayfun Korkut nur drei Siege in 14 Spielen, der VfB wartet seit sechs Begegnungen (fünf Niederlagen) auf ein Erfolgserlebnis. Die blutleere Vorstellung bei Aufsteiger Düsseldorf war ein Offenbarungseid. In Markus Gisdol und Felix Magath werden am Cannstatter Wasen bereits prominente Feuerwehrleute gehandelt.

Weinzierl: Eigene Zukunft uninteressant

"Wir wollten an die letzte Woche anknüpfen, haben aber die Zweikämpfe nicht so wie der Gegner bestritten", meinte ein enttäuschter Weinzierl bei Sky. "Wir konnten uns nicht wehren. Die Mannschaft strotzt aktuell nicht vor Selbstvertrauen. Wir stecken in einer schwierigen Situation und wollen so schnell wie möglich eine Reaktion zeigen."

Die eigene Zukunft "interessiert mich jetzt nicht", erklärte Weinzierl. Er habe mit Sportvorstand Michael Reschke in der Kabine lediglich über das Spiel gesprochen, nicht über das weitere Vorgehen.

"Das war heute der Tiefpunkt. Gegen einen direkten Konkurrenten muss man sich mehr wehren", sagte Torhüter Ron-Robert Zieler. Bei den Gästen sah Nicolas Gonzalez wegen einer Tätlichkeit in der Nachspielzeit zu allem Überfluss noch die Rote Karte und wird seinem Team in den kommenden Wochen fehlen. Der Stürmer hatte abseits der Kameras den ihn haltenden Kaan Ayhan mit einem Faustschlag in Boxermanier niedergeschlagen, nach Einsatz des Videobeweises zeigt Schiedsrichter Christian Dingert Rot. (Das Spiel im Ticker zum Nachlesen)

Didavi: "So wird es nicht reichen"

"Wir haben hochverdient verloren. Wir müssen uns bei den Fans entschuldigen, die hierher gekommen sind. Eigentlich müssten wir denen das Geld zurückzahlen, so kannst du nicht auftreten", meinte Daniel Didavi nach der Partie. Der Mittelfeldspieler war dabei den Tränen nahe.

"Wir nehmen uns viel vor. Wir trainieren gut, aber wir bringen es nicht auf den Platz. Wir haben eine mentale Blockade. Wenn wir auf dem Platz so auftreten, haben wir keine Argumente und müssen das schleunigst ändern. Wir müssen uns den Erfolg hart erarbeiten. So wird es nicht reichen, dem müssen wir uns bewusst sein. Wirr haben zurecht das Vertrauen verloren", erklärte Didavi. (Service: Der Bundesliga-Spielplan)

Kenan Karaman (33.) mit seinem ersten Saisontreffer, Kapitän Oliver Fink (49.) mit einem Traumtor und der eingewechselte Benito Raman (85.) machten den siebten Saisonsieg des Aufsteigers perfekt, der als Tabellenzwölfter schon zehn Punkte Vorsprung auf die Schwaben hat.

"Das war noch kein entscheidender Schritt, mit 25 Punkten kann man absteigen. Aber der Sieg gibt natürlich Selbstvertrauen", meinte Funkel. "Der Klassenerhalt hätte allergrößten Stellenwert, weil uns das keiner zugetraut hatte."

Karaman scheitert am Pfosten

Der Coach, der als Profi und Trainer zusammengerechnet sein 800. Bundesligaspiel bestritt, hatte im Vergleich zum 1:4 im DFB-Pokal auf Schalke gleich auf acht Positionen sein Personal gewechselt. In Marcin Kaminski, Matthias Zimmermann, Jean Zimmer und Kevin Stöger hatte er gleich vier ehemalige Stuttgarter in seiner Startelf aufgeboten.

Karaman, der bei Fortuna als einzige Spitze agierte, hatte bereits in der vierten Minute mit einem Pfostenschuss, allerdings aus Abseitsposition, auf sich aufmerksam gemacht. Fortuna blieb auch in der Folge gefährlich, stand sich aber zunächst im gegnerischen Strafraum einige Male selbst im Weg.

Pavard sieht mehrfach schlecht aus

In der 20. Minute prüfte Zimmermann den beim 0:0 im Hinspiel überragenden VfB-Schlussmann Zieler. Anschließend vergab Dodi Lukebakio vor 40.211 Zuschauern dreimal die mögliche Führung, wobei er in der 31. Minute beinah per Hacke getroffen hätte. (Service: Die Tabelle der Bundesliga)

Der herausragende Lukebakio, der Weltmeister Benjamin Pavard ein ums andere Mal versetzte, war dann aber maßgeblich an der Führung beteiligt, als er Karaman mit einer Maßflanke in Szene setzte und dieser per Kopf vollendete. Der ansonsten starke Zieler war machtlos und der viel zu passive VfB mit dem Resultat zur Pause gut bedient.

Fink gelingt Traumtor

Die Gäste, bei denen Ex-Nationalspieler Stürmer Mario Gomez aufgrund seiner Gelb-Rot-Sperre fehlte, kamen vor der Pause lediglich durch Gonzalez und Steven Zuber zweimal halbwegs gefährlich vor das Düsseldorfer Tor. In der Offensive fiel den Gästen unter dem Strich aber viel zu wenig ein, um die Fortuna-Defensive ernsthaft in Gefahr zu bringen.

irekt nach der Pause traten die Gäste zwar etwas engagierter auf, wurden dann aber durch Fink geschockt, dem auf Vorlage von Zimmer ein traumhafter Schlenzer in den Winkel glückte. Fortuna hatte anschließend die Begegnung wie schon vor der Pause jederzeit im Griff. Lediglich die mangelhafte Chancenverwertung dürfte Funkel ein Dorn im Auge gewesen sein, denn ein deutlich höherer Sieg war angesichts weiterer Hochkaräter von Lukebakio und Zimmermann im Bereich des Möglichen.