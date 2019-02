Borussia Mönchengladbach will den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit seinem verletzten Offensivspieler Raffael (Schlüsselbeinbruch) in Kürze nochmals verlängern. "Bis Ostern wird das klar sein, denke ich", sagte Manager Max Eberl während der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Ligaspiel gegen Hertha BSC (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC, Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Auch abseits davon gibt es für den Brasilianer Hoffnung. "Ich gehe schwer davon aus, dass er uns in den entscheidenden Wochen der Saison wieder zur Verfügung stehen wird. Er ist momentan im Lauftraining", sagte Trainer Dieter Hecking. Raffael (33) spielt seit 2013 für die Borussia.

Die sportliche Lage des Tabellenzweiten nannte Hecking angesichts von 42 Punkten aus 20 Spielen "herausragend". Die Gladbacher sind punktgleich mit Titelverteidiger Bayern München, der Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund beträgt sieben Punkte. Die vergangenen zwölf Heimspiele wurden gewonnen, was einen Vereinsrekord bedeutet.