Beim 1:3 in Leverkusen kassierte der FC Bayern am 20. Spieltag bereits die vierte Niederlage und damit genauso viele wie in der kompletten vergangenen Saison. In den beiden Spielzeiten davor erlaubte sich der Rekordmeister sogar jeweils nur zwei Pleiten.

Der Frust sitzt tief. Die Bayern gaben insgesamt zum siebten Mal Punkte ab - bereits jetzt genauso oft wie letzte Saison. Besonders problematisch: Der FC Bayern verspielte in Leverkusen bereits zum fünften Mal eine eigene Führung - der höchste Wert seit acht Jahren. Und das nach erst 20 Spieltagen.

