Abstiegskandidat FC Augsburg muss im Heimspiel gegen Rekordmeister Bayern München am Freitagabend (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) wichtige Leistungsträger ersetzen.

Ebenso wie der gesperrte Kapitän Daniel Baier stehen nach Angaben von Trainer Manuel Baum auch die angeschlagenen Torjäger Alfred Finnbogason und Andre Hahn aller Voraussicht nach nicht zur Verfügung. Auch die Rückkehr von Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw sei noch nicht sicher.

Anzeige

Fragezeichen stünden zudem hinter den Einsätzen der Mittelfeldspieler Jan Moravek und Ja-Cheol Koo. Weiterhin fehlen Julian Schieber und Kilian Jakob.

Baum trotz Ausfällen zuversichtlich

Trotz dieser Personalprobleme sieht Baum dem Duell mit dem Titelverteidiger zuversichtlich entgegen: "Wir werden trotz der Ausfälle elf hundertprozentig fitte und willige Spieler auf dem Platz haben. Wir müssen am Freitag 90 plus x Minuten marschieren."

Mit dem SPORT1 Messenger keine News mehr verpassen – Hier anmelden | ANZEIGE

Baum erinnerte an den guten Auftritt seiner Elf beim 1:1 in der Hinrunde in München: "Wir konnten dem FC Bayern im Hinspiel Paroli bieten und einen Punkt aus der Allianz Arena entführen, also warum sollte am Freitag nicht auch was drin sein? Die Vorzeichen vor dem Hinspiel waren ähnlich wie jetzt."

Kovac erteilt Bayerns Stars Zu-Null-Befehl

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Bayern oder FC Augsburg kaufen – hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Rückendeckung erhielt der zuletzt angezählte Coach von Baier. "Manuel Baum ist unser Trainer und hat das Sagen", sagte der 34-Jährige im Interview mit Eurosport. Auch vom neuen Co-Trainer Jens Lehmann ist Baier überzeugt: "Sein Name, seine Aura. Er ist jemand, zu dem man aufschaut und dem man zuhört."