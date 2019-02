TSG Hoffenheim - Fortuna Düsseldorf 1:0

Bayer Leverkusen - Bayern München 0:0

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 0:0

Hertha BSC - VfL Wolfsburg 0:0

1. FC Nürnberg - Werder Bremen 0:0

+++ Leverkusen - Bayern +++

19. Minute: Für Sven Bender geht es nach kurzer Behandlungspause weiter.

+++ Hoffenheim - Düsseldorf +++

16. Minute: TOR! Andrej Kramaric verwandelt per Foulelfmeter flach rechts unten zur 1:0-Führung. Vorher hatte Adam Bodzek Dennis Geiger zu Fall gebracht.

+++ Leverkusen - Bayern +++

15. Minute: Bayern legt einen Zahn zu. Coman bringt den Ball in die Mitte. Aber Bender klärt energisch gegen Müller und Lewandowski. Der Abwehrchef muss aber jetzt erstmal behandelt werden.

+++ Frankfurt - BVB +++

10. Minute: Auch der BVB zeigt sich mal in der Offensive. Nach einer Ecke köpft Reus in Richtung Kasten, Trapp pariert.

+++ Leverkusen - Bayern +++

11. Minute: James hat über rechts mal etwas Platz, der Querpass kommt, aber Lewandowski ist einen Schritt zu spät dran.

+++ Leverkusen - Bayern +++

10. Minute: Leverkusen gibt weiter den Ton an und versucht sich immer wieder nach vorne zu kombinieren. Die Bayern finden abgesehen von einem zaghaften Vorstoß noch nicht so richtig rein.

+++ Frankfurt - BVB +++

3. Minute: Die Gastgeber haben in Person von Danny da Costa die Riesenchance zur Führung. Aber Bürki bleibt mit einer Fußabwehr im Eins-gegen-Eins Sieger.

+++ Leverkusen - Bayern +++

2. Minute: Aufregung im Bayern-Strafraum! Volland schießt aus der Drehung Mats Hummels ab, dem der Ball an die ausgestreckte Hand springt. Schiedsrichter Stieler hält Funkkontakt mit Köln - aber es geht weiter mit Eckstoß.

+++ Teams laufen ein +++

In wenigen Augenblicken rollt der Ball. Bei den Bayern trägt heute Thomas Müller die Kapitänsbinde.

+++ James bei Bayern in der Startelf +++

Dafür darf James Rodriguez mal wieder von Beginn an ran. Der Kolumbianer steht erstmals seit dem 3. November 2018 in der Bundesliga in der Startelf der Bayern.

Für Manuel Neuer rückt Sven Ulreich zwischen die Pfosten. Javi Martinez und Serge Gnabry sitzen zunächst auf der Bank. Joshua Kimmich rückt ins defensive Mittelfeld, dafür steht Rafinha in der Anfangsformation.

Aufstellungen von Leverkusen und Bayern:

Leverkusen: Hradecky - Weiser, Tah, Sven Bender, Wendell - Aranguiz - Havertz, Brandt - Bailey, Bellarabi - Volland

München: Ulreich - Rafinha, Süle, Hummels, Alaba - Kimmich, Goretzka - Müller, James, Coman - Lewandowski

Aufstellungen von Frankfurt und Dortmund:

Frankfurt: Trapp - Hinteregger, Hasebe, Ndicka - Fernandes - da Costa, Rode, Jovic, Kostic - Haller, Rebic

Dortmund: Bürki - Piszczek, Weigl, Diallo, Hakimi - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, Guerreiro - Alcacer

Während der BVB beide Spiele nach der Winterpause gewonnen hat, musste sich Frankfurt mit vier Punkten begnügen. Dennoch hat das Team von Trainer Adi Hütter Anschluss an die Champions-League-Plätze.