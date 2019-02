Karim Bellarabi muss mit Leverkusen gegen Düsseldorf antreten © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten

Nach der Nullnummer in Krasnodar will Leverkusen in der Bundesliga wieder angreifen. Gegen Fortuna Düsseldorf soll der Anschluss nach oben hergestellt werden.