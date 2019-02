Nach den durchwachsenen Ergebnissen der vergangenen Wochen ist der Vorsprung von Spitzenreiter Borussia Dortmund auf den FC Bayern in der Bundesliga zwischenzeitlich auf nur noch zwei Punkte zusammengeschmolzen.

Umso wichtiger wäre es für den BVB, dass er beim 1. FC Nürnberg (Bundesliga: Nürnberg - Dortmund, Mo., ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) gewinnt und damit dem schärfsten Verfolger wieder auf fünf Zähler enteilt.

Trainer Lucien Favre will vor der Pflichtaufgabe beim Tabellenschlusslicht weder in Hektik noch in Aktionismus verfallen, auch wenn sein Team schon seit vier Pflichtspielen ohne Sieg ist und nach der 0:3-Pleite im Achtelfinal-Hinspiel bei Tottenham Hotspur vor dem Aus in der Champions League steht.

Favre: Müssen mit mehr Geduld spielen

"Wir müssen weiter so spielen, aber mit mehr Geduld. Wir kreieren Torchancen, das machen wir gut. Wir dürfen aber nicht mehr solche Tore kriegen. Wir müssen das korrigieren", sagte Favre mit Blick auf die Abwehrfehler, die zuletzt doch zugenommen hatten.

Dass die Bayern mit dem Sieg beim FC Augsburg auf zwei Punkte an die Dortmunder herangekommen sind, spielt für Sportdirektor Michael Zorc "keine Rolle". Das Team des BVB habe auch in der Vorrunde schon Fehler gemacht", so Zorc. Der Unterschied zur jetzigen Situation bestehe jedoch darin, dass "jeder Fehler bestraft" werde: "Wir haben aktuell kein Spielglück. Aber wir werden jetzt nicht alles ändern."

Dazu kommt die immer gravierendere Personalsituation. Mit Julian Weigl und Paco Alcacer kehren zwar zwei Spieler wieder zurück in den Dortmunder Kader. Auf der anderen Seite aber fällt nach Marco Reus (Muskelfaserriss) und Lukasz Piszczek (Ferse) nun auch Christian Pulisic mit einem Muskelfaserriss für das Spiel in Franken aus.

Nürnberg-Debüt für Schommers und Mintal

Im Vergleich zur Situation in Nürnberg sind die Sorgen des BVB aber nur Luxus-Probleme. Nach 13 Pflichtspielen ohne Sieg steht der FCN nicht nur auf dem letzten Tabellenplatz, er feuerte nach der 0:2-Niederlage in Hannover auch noch Trainer Michael Köllner sowie Sportdirektor Andreas Bornemann.

Beim Spiel gegen Dortmund haben erst einmal der bisherige Co-Trainer Boris Schommers und Klub-Ikone Marek Mintal die Verantwortung. Schommers glaubt trotz der ausweglos erscheinenden Situation an sein Team, fordert aber: "Wir dürfen nicht nur reagieren, sondern müssen auch agieren und unsere Nadelstiche suchen."

Das Hinspiel haben die Dortmunder übrigens in weitaus besserer Erinnerung als die Nürnberger. Mit dem 7:0-Erfolg im September übernahm der BVB die Tabellenführung, die er heute noch verteidigt. Der 1. FC Nürnberg hat seitdem nur noch ein Spiel gewonnen.

