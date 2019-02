Borussia Dortmund steckt in einem Formtief. In den vergangenen fünf Spielen blieben die Schwarz-Gelben sieglos - und jetzt kommt ausgerechnet Bayer Leverkusen mit Ex-Coach Peter Bosz.

Hinzu kommt die Ungewissheit um Marco Reus. Wann der Kapitän zur Mannschaft zurückkehrt, ist vollkommen ungewiss. Sein Fehlen zieht sich durch den jüngsten Misserfolg wie ein roter Faden.

Vor der Partie gegen Leverkusen spricht Favre über den Gegner, seine Pläne gegen den Negativ-Trend - und über den Stand bei den Verletzten. SPORT1 berichtet ab 13.00 Uhr LIVE von der Dortmunder Pressekonferenz.

+++ Favre über Handspielregel +++

"Die Interpretation eines Handspiels ist sehr schwer. Die Regel müssen ganz klar sein. Was will man? Hand im Strafraum ist prinzipiell Elfmeter, wer hat das entschieden? Wenn du zu Boden gehst, dich abstützen musst und den Ball an den Arm bekommst, ist es Elfmeter. Aber man kann das in dieser Situation nicht vermeiden. Die Spieler brauchen ihre Arme fürs Gleichgewicht. Das ist unglaublich!"

+++ Favre über das Duell mit Leverkusen +++

"Wir sind immer optimistisch, dass wir gewinnen. Aber Leverkusen macht das zur Zeit gut, sie haben Bayern geschlagen. Aber jede Mannschaft hat seine Qualität und seine Fehler."

+++ Zorc über das Wiedersehen mit Peter Bosz +++

"Ich freue mich auf das Spiel mit Peter. Ich hab ihm beglückwünscht, dass er wieder in der Bundesliga tätig ist. Wir sind nicht im Bösen auseinander, die Ergebnisse haben bei uns am Ende in der Summe nicht gestimmt. Peter ist ja auch ein hervorragender Typ. Ab Montag wünsche ich ihm wieder alles Gute."

+++ Favre über Leverkusen +++

"Bayer Leverkusen spielen 4-3-3 und einen sehr attraktiven Fußball."

+++ Zorc und Favre über die Stimmung in der Mannschaft +++

"Die Stimmung in der Mannschaft ist unverändert. Wir haben im Training viel Spaß", sagt Favre.

"Wir sind immer noch Erster in der Liga. Wir haben genug Grund selbstbewusst in die Partie zu gehen", so Zorc.

+++ Favre über Reus und Pisczek +++

"Lukas Piszczek und Marco Reus werden beide nicht spielen können. Marius Wolf und Thomas Delaney haben individuell trainiert."

+++ Los geht's +++

Lucien Favre und Michael Zorc betreten den Saal. Es geht los.

+++ Favre spricht über Leverkusen +++

