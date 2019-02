Dieser Tiefschlag hat gleich doppelte Konsequenzen: Bei der 1:2-Pleite des 1. FC Nürnberg bei Fortuna Düsseldorf ist Club-Profi Matheus Pereira bereits nach vier Minuten mit einer Roten Karte vom Platz geflogen. (Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)

Es war zugleich der schnellste Platzverweis in der Nürnberger Bundesliga-Geschichte. Allerdings deckte erst der Videobeweis die versteckte Tätlichkeit des Brasilianers auf.

Nach Betrachtung der TV-Bilder am Spielfeldrand via Monitor war für Schiedsrichter Sascha Stegemann (Niederkassel) dann allerdings klar, die Aktion von Pereira zu bestrafen. (SERVICE: Ergebnisse der Bundesliga)

Was war passiert? Die brasilianische Leihgabe von Sporting Lissabon war im Rücken des Unparteiischen mit Fortunas Abwehrspieler Niko Gießelmann aneinander geraten. (SERVICE: Die Tabelle der Bundesliga)

Videoassistent bringt Klarheit

Pereira holte zum Schlag mit dem linken Arm in den Unterleib seines Kontrahenten aus - und Gießelmann blieb liegen. Nach dem Einschreiten des Videoassistenten wurde Pereira schließlich des Feldes verwiesen.

Zurecht, wie auch Sky-Experte und Ex-Referee Peter Gagelmann befand: "Die Rote Karte in so einer Reaktion ist die richtige Konsequenz. In dieser Phase können die Gemüter noch nicht überhitzt sein. Unfassbar, so ein Ausraster!"

Nürnbergs Interimstrainer Boris Schommers würdigte Pereira (bis dahin null Ballkontakte) bei dessen Abgang keines Blickes - und meinte hinterher: "Ich konnte den Platzverweis sowieso nicht ändern, deshalb bin ich ruhig geblieben. Ein junger Spieler muss sich aber im Zaum halten, egal was vorher passiert ist. Da muss man so professionell sein, sich zu so etwas nicht hinreißen lassen."

So reagiert das Netz

