Werder Bremen - Eintracht Frankfurt LIVE im TV, Stream & Ticker

"Duell um Europa" heißt es im Topspiel des 19. Spieltags der Bundesliga, wenn Eintracht Frankfurt zu Gast bei Werder Bremen ist.(Bundesliga: Werder Bremen - Eintracht Frankfurt ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

In den letzten neun Spielen der Hinrunde konnte Werder nur einen Sieg einfahren. Doch zum Rückrundenauftakt gelang der Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt mit dem 1:0-Auswärtssieg bei Hannover 96 ein Start nach Maß. (Service: Der Spielplan der Rückrunde)

Es war weniger das Ergebnis, als der dominante Auftritt, der die Fans an der Wesen wieder von den europäischen Plätzen träumen lässt. Aktuell liegt Werder auf Rang 9, der Rückstand auf Europa-League-Platz 6 beträgt nur drei Punkte. (Service: Die Tabelle der Bundesliga)

Gelingt der Eintracht die Revanche für das Hinspiel-Drama?

Keine guten Erinnerungen dürfte die Eintracht an das dramatische Hinspiel haben. In diesem entführte Werder durch einen Freistoß in der Nachspielzeit von Mishot Rashica die drei Punkte aus der Commerzbank-Arena.

"Es ist kein anderer Gegner als zu Beginn der Saison, Frankfurt kommt aber mit einem anderen Selbstvertrauen. Sie haben einen Systemwechsel vollzogen, sind flexibel in der Spieleröffnung und spielen den Ball schnell nach vorne", erklärte Werder-Coach Kohfeldt am Donnerstag auf der Pressekonferenz.

Auch Frankfurt hat sich den Einzug ins europäische Geschäft als Saisonziel gesetzt. Aktuell hält die Eintracht auf Rang 5 mit 30 Punkten sogar den direkten Anschluss an die Champions-League-Ränge.

Auftakt der Wochen der Wahrheit

Im Heimspiel gegen den SC Freiburg brillierte wieder dass Magische Dreieck. Sebastien Haller, Ante Rebic und Luka Jovic sorgten beim ungefährdeten 3:1-Sieg noch vor der Halbzeitpause für die Vorentscheidung.

Für den DFB-Pokalsieger ist es der Auftakt der Wochen der Wahrheit. In den nächsten Wochen duelliert sich Frankfurt mit Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach. Zudem steht mit Schachtar Donezk die anspruchsvolle Aufgabe in der Zwischenrunde der Europa League an.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Langkamp, Moisander, Augustinsson - Bargfrede - M. Eggestein, Klaassen - J. Eggestein, Rashica - Kruse

Eintracht Frankfurt: Trapp - Abraham, Hasebe, Ndicka - Rode - da Costa, Kostic - de Guzman, Gacinovic - Haller, Rebic

