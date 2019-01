Der frühere Nationaltorwart Rene Adler denkt über ein Karriereende im Sommer nach. "Ich sehe mich bis 30. Juni als Profisportler, so lange läuft mein Vertrag in Mainz", sagte der 34-Jährige vom Bundesligisten FSV Mainz 05 am Donnerstag auf dem Sportbusiness-Kongress SPOBIS in Düsseldorf.

Und fügte an: "Wie es darüber hinaus weitergeht und ob ich es nochmal schaffe, auf den Platz zurückzukommen, kann ich Stand jetzt nicht sagen."

Adler arbeitet an Comeback

Nach einem im vergangenen Mai erlittenen Knorpelschaden im Knie arbeitet Adler derzeit an seinem Comeback. "Die Frage ist, wie mein Knie reagiert und ob ich nochmal die Leistung bringen kann, die ich von mir erwarte", sagte der zwölfmalige Nationalspieler. "Sonst muss ich mich mit meiner Familie zusammensetzen und schauen, wie es weitergeht", so Adler.

Für Bayer Leverkusen, den Hamburger SV und Mainz bestritt Adler bislang 269 Bundesligaspiele.