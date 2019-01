Hannover 96: Andre Breitenreiter fordert weitere Verstärkungen

Im Kampf um den Klassenerhalt fordert Coach Andre Breitenreiter von Hannover 96 weitere personelle Verstärkungen.

"Ansonsten sind wir nicht konkurrenzfähig. Wir haben bereits im Sommer deutlich an Qualität eingebüßt", sagte der 45-Jährige im NDR-Interview nach der ersten Übungseinheit der Niedersachsen im Trainingslager im andalusischen Marbella.

Bislang haben die abstiegsbedrohten Norddeutschen in der Winterpause lediglich den Ex-Frankfurter Nicolai Müller und Innenverteidiger Kevin Akoguma von der TSG Hoffenheim zusätzlich unter Vertrag genommen. Aktuell nimmt Hannover mit nur elf Punkten den vorletzten Tabellenplatz ein.

Zahlreiche Verletzte in 96-Offensive

Doch speziell in der Offensive ist die personelle Not bei den "Roten" groß: Noah Sarenren Bazee (Haarriss im Schienbein), Takuma Asano (muskuläre Probleme) und Linton Maina (Knieoperation) sind derzeit nicht einsatzfähig. Zudem fehlt Genki Haraguchi (Asiencup).

Breitenreiter will mit seinen Profis noch bis zum 10. Januar in Südspanien bleiben. Zum Rückrundenstart am 19. Januar geht es gegen den Nordrivalen Werder Bremen.