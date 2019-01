Mit 25 Feldspielern und vier Torhütern reiste der FC Bayern in das einwöchige Wintertrainingslager in Doha/Katar.

Bei durchschnittlich 25 Grad und praller Sonne standen Fitnesseinheiten auf dem Programm, aber vor allem auch das Einstudieren von Spielzügen, sowie das Festigen des 4-2-3-1-Systems.

Im internen, geheimen Testspiel am Mittwochabend simulierte man zudem nach SPORT1-Infos die Spielweise der TSG Hoffenheim, Gegner zum Rückrundenauftakt am 18. Januar.

Trainer Niko Kovac verriet zudem, dass die Stammspieler der Vorwochen mit einem "Vorteil" in die Rückrunde gehen würden.

SPORT1 nennt die Gewinner und die Verlierer von Doha.

Die Gewinner

Niklas Süle: Der 23-Jährige scheint unter Kovac weiterhin gesetzt. Ohnehin absolvierte er von allen Innenverteidigern in der Hinrunde die meisten Pflichtspiele. In Doha gab sich der im Team beliebte Ex-Hoffenheimer keine Blöße, verstand sich auch sehr gut mit seinen Konkurrenten Jerome Boateng und Mats Hummels. Selbstbewusst sagt er: "Ich glaube, wir werden Deutscher Meister."

Thomas Müller: Der Ur-Bayer machte im Trainingslager einen starken Eindruck. Scharfe Pässe, guter Torabschluss – Müller ist schon in Topform. Unter Kovac wird der 29 Jahre alte Führungsspieler vorerst als Spielmacher gesetzt sein. Stellvertretend für seine Mitspieler betonte Müller bei SPORT1: "Man merkt jedem an, dass die Tristesse vom November bei keinem mehr zu spüren ist." Bei ihm schon gar nicht.

Jerome Boateng: Ließ Kovac in Doha Spielzüge einstudieren, trug Boateng in den öffentlichen Einheiten stets das Leibchen der vermeintlichen A-Elf. Plagte sich Boateng in der Hinrunde noch des Öfteren mit Verletzungen herum, wirkte er im Wüstenstaat topfit. Boateng sprühte vor Energie, zeigte sich zweikampfstark und gab im Training auch immer wieder laute Anweisungen. Gegenüber Hummels scheint Boateng derzeit einen Vorsprung zu haben.

Leon Goretzka: Cool, cooler, Goretzka. Der Ex-Schalker wirkte in Katar so, wie man ihn in der Hinrunde wahrnahm: Unaufgeregt, aber extrem selbstbewusst. Kann Goretzka auch sein. Unter Kovac ist er weiterhin im defensiven Mittelfeld gesetzt ­– an der Seite von Thiago. Goretzka verkündete sogar, sich vorstellen zu können, auch mal auf der Zehnerposition zu spielen. Zu seinen bisherigen Leistungen sagte er: "Ich bin zufrieden mit meinem ersten halben Jahr. Es gibt aber noch Luft nach oben."

Robert Lewandowski: Man könnte fast meinen, der Pole sei in der Form seines Lebens. Lewandowski ließ in Doha im wahrsten Sinne des Wortes die Muskeln spielen, wirkte extrem fit. Auffällig ist, dass Lewandowski viel befreiter wirkt als noch zu Beginn der Saison, als er mit Wechselgedanken spielte. Im Training in Doha ging er voran, korrigierte auch lautstark mal einen Nachwuchsspieler, falls dies bei einer Übung angebracht war. Für die Bayern ist er weiterhin unverzichtbar.

Die Verlierer

Franck Ribery: Die Steak-Affäre und allen voran seine Verbalentgleisung (inklusive einer sehr hohen Geldstrafe) stellten den Franzosen ins Abseits. Zwar ließ sich Ribery wenig vom Negativ-Trubel um seine Person anmerken, positiv in Erscheinung trat er im Training aber nicht. Ribery wirkte auch nicht topfit, hatte mit den harten Einheiten sichtlich zu kämpfen und konnte in den öffentlichen Einheiten wenig Akzente setzen. Zu allem Überfluss zog er sich bei einem internen Testspiel am Mittwochabend einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu und wird nach SPORT1-Infos rund zwei Wochen ausfallen.

Mats Hummels: Der 30-Jährige wirkte in Doha unnahbar. Sprechen wollte er nicht, dafür trainierte er aber gut. Hummels zeigte, dass er um seinen Platz bei den Bayern kämpft, war auch in guter, körperlicher Verfassung. Beim Einüben taktischer Spielformen trug er beim öffentlichen Training aber stets das Leibchen der B-Elf. Unter Kovac ist Hummels wohl vorerst nur Innenverteidiger Nummer drei. Auch deshalb sind Wechselgedanken bei Hummels nach SPORT1-Infos nicht vom Tisch.

James Rodriguez: Der Kolumbianer (bei ihm war das Geschrei unter den Trainings-Kiebitzen täglich am lautesten) verpasste in Doha keine Einheit und zog nach seinem Außenbandteilriss im linken Knie wieder voll mit. Im Training zeigte sich der Spielmacher stark, extrem abschlussstark und brillierte auch mit tollen Pässen. Von Kovac bekam der 27-Jährige dafür auf spanisch auch oft Lob ("Si James, muy bien"). Dennoch: James muss sich vorerst hinter Müller einreihen, wird wohl vorerst nur von der Bank kommen. Für einen Spieler seiner Qualität und mit seinen Ansprüchen ist das aber zu wenig. Nach wie vor ist ebenso unklar, ob ihn die Bayern im Sommer für rund 42 Millionen Euro fest von Real Madrid verpflichten. Echte Liebe zwischen allen Parteien war in Doha nicht herauszuhören.

Arjen Robben: Der 34-Jährige konnte einem in Doha leidtun. An Mannschaftstraining war bei Robben in all den Tagen nicht zu denken, dafür schuftete er zumeist allein auf dem Nebenplatz. Seine Reizung im Oberschenkel macht ihm noch immer zu schaffen. Etwas niedergeschlagen sagte er am Donnerstag nach dem Abschlusstraining zu SPORT1: "Heute war es gut. Aber die ganze Woche war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe." Robben, der die Bayern im Sommer verlassen wird, wird noch brauchen, um in seiner letzten Rückrunde für die Münchner in Topform zu kommen.