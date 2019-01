Franck Ribery hat beim deutschen Meister Bayern München am Montag das Lauftraining nach erlittenem Muskelfaserriss wieder aufgenommen. Ebenfalls am normalerweise trainingsfreien Montag war Arjen Robben auf dem Platz an der Säbener Straße.

Der Niederländer, der zuletzt über Oberschenkelprobleme klagte, absolvierte ein individuelles Programm mit Lauf- und Passübungen sowie Tempowechseln.

Trainer Niko Kovac hatte den Bayern-Profis nach dem 3:1-Erfolg bei der TSG Hoffenheim am vergangenen Freitag zwei Tage Pause gegönnt, erst am Dienstag steht die nächste offizielle Einheit auf dem Programm.