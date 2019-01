Mal wieder war Borussia Dortmund einen Schritt schneller als die Konkurrenz.

Am Montag verkündete der Tabellenführer der Bundesliga den Transfer des argentinischen Talents Leonardo Balerdi von den Boca Juniors, das noch am selben Tag erstmals mit seinen neuen Teamkollegen eine Trainingseinheit absolvierte.

Doch wer ist dieser 19-Jährige, der auch beim FC Barcelona, AS Rom und Juventus Turin auf dem Wunschzettel stand, und der dem BVB trotz lediglich fünf Ligaeinsätzen im argentinischen Profifußball rund 16 Millionen Euro und einen nach Vereinsangaben "sehr langfristigen Vertrag" wert ist?

SPORT1 stellt das neueste BVB-Juwel vor.

Zorc erklärt Balerdi-Transfer

"Bei der Verpflichtung von Leonardo Balerdi handelt es sich um einen perspektivischen Transfer, der ursprünglich erst für den kommenden Sommer geplant war und nun vorgezogen wird", erklärte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc auf der BVB-Homepage. "Wir sind sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat, und sind überzeugt, dass er uns mit seinem Talent in Zukunft weiterhelfen wird."

Der BVB war aufgrund der hartnäckigen Hüftverletzung von Manuel Akanji zum Handeln gezwungen - auch wenn eine drohende Operation und das damit verbundene Saisonaus beim Schweizer abgewendet werden konnte. Gegen Ende der Hinrunde waren auch Dan-Axel Zagadou und Abdou Diallo ausgefallen, sodass Mittelfeldspieler Julian Weigl in der Innenverteidigung aushelfen musste.

Mit Balerdi hat Trainer Lucien Favre nun eine weitere Option für die Abwehrzentrale. Laut Sportdirektor Zorc zudem eine hochwertige: "Leonardo ist ein intelligenter, zweikampf- und kopfballstarker Innenverteidiger. Er verfügt zudem über ein gutes Aufbau- und Passspiel."

Aus Bocas Reserve in den Fokus der Top-Klubs

2013 wagte Balerdi den Sprung aus der Provinz San Luis von Sportivo Pueyrredon ins 700 Kilometer westlich liegende Buenos Aires zu den Boca Juniors. "Als ich ankam, war ich 14 Jahre alt. Für mich war alles neu", erinnerte er sich bei Diario de la Republica.

Im Alter von 15 Jahren wurde er vom Mittelfeldspieler zum Innenverteidiger umgeschult. "Das haben sie mal ausprobiert und ich habe es gut gemacht. Ich habe mich daran gewöhnt, es machte Spaß, und ich konnte viel lernen", erklärt Balerdi.

Gleich bei seinem Heimdebüt für die erste Mannschaft gegen Rosario Central im Oktober (0:0) gewann er 83 Prozent seiner Zweikämpfe und avancierte schließlich zum Spieler des Spiels. Die Fans begannen ihn zu schätzen, binnen kürzester Zeit wurde aus einem Perspektivspieler ein Profi, der sich in den Fokus der europäischen Top-Klubs spielte.

Argentinien-Legende Menotti schwärmt

"Ich habe erfahren, dass Barcelona mich beobachtet, aber ich bin hier und freue mich, in La Bombonera zu spielen und einen Schritt nach dem nächsten zu gehen", sagte der 1,88 Meter große Balerdi noch vor der Saison.

Argentiniens Fußball-Legende Cesar Luis Menotti traut dem Youngster auch in Europa Großes zu. "Balerdi hat mich sehr überrascht. Es ist lange her, dass ich einen Jungen gesehen habe, der so gespielt hat wie er", wird der Weltmeister-Trainer von 1978 von der Marca zitiert.

Im Sommer durfte Balerdi sogar schon WM-Luft schnuppern, reiste mit der argentinischen Nationalmannschaft nach Russland - zwar nicht als Spieler, aber immerhin als Sparringspartner für die Albiceleste. Trainingsduelle mit Lionel Messi und Co? Sicherlich nicht die schlechteste Schule für einen jungen Innenverteidiger.

Balerdi verzichtet auf Ausstiegsklausel

Zum Abschied von den Boca Juniors hinterließ Balerdi zudem auch abseits des Platzes einen positiven Eindruck. Sein Vertrag in Buenos Aires hatte eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund neun Millionen Euro beinhaltet, dementsprechend wären Boca bei einer Einigung mit einem anderen Verein in Sachen Ablösesumme ursprünglich die Hände gebunden gewesen.

Aus Dankbarkeit gegenüber dem Vize-Champion der Copa Libertadores verzichtete Balerdi jedoch auf die Klausel - und avancierte damit zum teuersten Transfer der Klubgeschichte.

16 Millionen Euro erwecken auf den ersten Blick nicht gerade den Eindruck, als hätte der BVB mit seiner neuesten Verpflichtung ein Schnäppchen gemacht. Die Dortmunder aber waren zum Handeln gezwungen, sodass Chefscout Markus Pilawa persönlich nach Argentinien reiste, um die letzten Details zu klären.

BVB oder U20-Turnier für Balerdi?

Denn: Ab dem 17. Januar sind die Augen der Scouts auf die U20-Südamerikameisterschaft gerichtet. Balerdi, der im Kader Argentiniens steht, hätte sich die Möglichkeit, bei den internationalen Spitzenvereinen weiter auf sich aufmerksam zu machen, wohl kaum entgehen lassen.

Die mögliche Folge: Mehrere Top-Klubs hätten in den Poker um das Abwehr-Juwel einsteigen können, dessen Preis wäre womöglich rasant in die Höhe geschnellt.

Ob sich die 16 Millionen Euro als lohnende Investition erweisen werden, bleibt abzuwarten. Aktuell kämpfen sie in Dortmund erst einmal darum, möglichst schnell von ihrem Neuzugang profitieren zu können. Geht es nach dem BVB, verzichtet Balerdi auf die Reise zum U20-Turnier in Chile und bleibt zum Rückrundenauftakt stattdessen in Deutschland.

Die Chancen dafür stehen offenbar gut. Es sei "höchstwahrscheinlich, dass Balerdi beim U20-Turnier nicht spielen wird. Der BVB will ihn in Deutschland behalten, mindestens als Option für die Bank", berichtet der argentinische Journalist Martin Arevalo bei Radio La Red.