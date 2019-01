Mit sechs Punkten Rückstand auf Borussia Dortmund startet der FC Bayern München am Freitag in die Rückrunde der Bundesliga. Der langjährige Bayern-Kapitän Philipp Lahm blickt dem Auftakt euphorisch entgegen.

"Das ist doch schön. Wir beschweren uns die Jahre zuvor immer, dass es nicht spannend ist und jetzt haben wir eine schöne Ausgangslage", sagte Lahm bei einem Termin der Deutschen Sportlotterie am Mittwoch.

Anzeige

"Ich freue mich auf die Rückrunde und kann es kaum erwarten, dass es am Freitag endlich losgeht", ergänzte Lahm.

Lahm: "Der FC Bayern bekommt es immer hin"

In der Winterpause bastelte der deutsche Rekordmeister weiter an seinem Umbruch. Der Zehn-Millionen-Euro-Neuzugang Alphonso Davies absolvierte beim Telekom-Cup seine ersten Minuten im Bayern-Trikot, zudem verkündeten die Bayern den Wechsel von Benjamin Pavard im Sommer und äußerten öffentlich Interesse an Chelseas Nachwuchstalent Callum Hudson-Odoi.

ANZEIGE: Jetzt das aktuelle Trikot des FC Bayern kaufen - hier geht's zum Shop

Wie Präsident Uli Hoeneß mehrfach deutlich machte, will der FC Bayern im Sommer "im größeren Stile investieren" und den Umbruch endgültig vollziehen.

Für Lahm, der mehrfach mit der Position des Sportdirektors der Bayern in Verbindung gebracht wurde, sollte dies keine Probleme darstellen: "Der FC Bayern bekommt es immer hin. Sie haben in vielen Bereichen jahrzehntelange Erfahrung. Deshalb mache ich mir um die Bayern keine Sorgen."