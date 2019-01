Nach dem erfolgreichen Rückrundenauftakt gilt es für Borussia Dortmund den FC Bayern im Fernduell zunehmend unter Druck zu setzen. Die Schwarz-Gelben haben am 19. Spieltag Hannover 96 zu Gast.

Vor heimischer Kulisse ist der BVB in dieser Saison noch ungeschlagen und musste lediglich beim 2:2 gegen Hertha BSC Punkte liegen lassen.

Die Niedersachsen warten dagegen seit saisonübergreifend 21 Bundesliga-Spielen auf einen Sieg in der Fremde und haben die letzten zehn Spiele beim jeweiligen Tabellenführer allesamt verloren.

Endspiel für Breitenreiter?

Auch wenn wirklich alles für einen klaren Heimsieg der Borussia spricht, dürfte der Tabellenführer nach dem Hinspiel gewarnt sein. Damals trotzte 96 dem BVB beim 0:0 einen Punkt ab.

Seitdem hat sich auf beiden Seiten allerdings vieles verändert. Während die Borussia auf einer Euphoriewelle schwimmt, steht 96-Trainer Andre Breitenreiter angesichts des Negativrekords mit gerade einmal elf Punkten gehörig unter Druck.

Zuletzt hatten mehrere Medien übereinstimmend berichtet, dass er bei dem Tabellenvorletzten unmittelbar vor dem Aus stehe. Manager Horst Heldt vermied es am Donnerstag, Breitenreiter eine Jobgarantie zu geben. Der Klub sei nach sieben Spielen ohne Sieg "nicht in der Lage, Perspektiven" über das Spiel in Dortmund "hinaus zu geben". sagte er.

BVB: Reus vor Comeback - Philipp droht auszufallen

BVB-Trainer Lucien Favre kann aller Voraussicht nach wieder auf Marco Reus zurückgreifen. Der Angreifer, der den Auswärtskracher bei RB Leipzig zuletzt wegen Sprunggelenksproblemen verpasst hatte, konnte die ganze Woche lang das Training absolvieren. "Es geht ihm gut", versicherte Favre.

Auch in der Innenverteidigung wird der Schweizer bald wieder mehr Optionen haben. Ömer Toprak (nach Muskelverletzung) kehrte am Donnerstag ins Mannschaftstraining zurück und könnte zumindest dem Kader angehören.

Spielen werden in der Zentrale aber vermutlich wieder Julian Weigl und Abdou Diallo. Fraglich ist gegen Hannover der Einsatz von Stürmer Maximilian Philipp, der am Donnerstag individuell trainierte. Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou arbeitet noch ohne Ball: "Er wird peu a peu kommen", so Favre.

Gelingt Gladbach der Sprung auf Rang 2?

Borussia Mönchengladbach peilt den neunten Heimsieg im neunten Heimspiel an und will zumindest für eine Nacht am FC Bayern vorbeiziehen. (Service: Die Tabelle der Bundesliga)

Die Fohlen, die mit einem 1:0-Auswärtssieg bei Bayer Leverkusen in die Rückrunde gestartet waren, empfangen den kriselnden FC Augsburg.

Gladbach-Coach Dieter Hecking bangt dabei um den Einsatz der Torjäger Alassane Plea (Reizung im Knie) und Thorgan Hazard (Wadenprobleme).

Baum: "Werden nicht in Ehrfurcht erstarren"

Die Augsburger warten seit neun Spielen auf einen Sieg, zuletzt gab es eine bittere 1:2-Heimniederlage gegen Fortuna Düsseldorf.

"Wir werden nicht in Ehrfurcht erstarren vor der Qualität, die Gladbach hat", sagte Trainer Manuel Baum. Zwar sei es "sensationell", was der Tabellen-Dritte aktuell zeige, "aber wir haben im Hinspiel bewiesen, wie man ihnen den Zahn ziehen kann".

In der Vorrunde erkämpfte der FCA zu Hause ein 1:1 gegen die Borussia.

Bosz peilt ersten Sieg als Bayer-Coach an

In den weiteren Duellen des 19. Spieltags will u.a. Peter Bosz den ersten Sieg als Trainer von Bayer Leverkusen. Die Werkself ist in Wolfsburg zu Gast.

Außerdem empfängt der SC Freiburg die TSG Hoffenheim und der 1. FC Nürnberg kämpft beim FSV Mainz 05 um einen Befreiungsschlag. (Service: Der 19. Spieltag im Überblick)

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Borussia Dortmund - Hannover 96 (zum LIVETICKER)

Dortmund: Bürki - Piszczek, Weigl, Diallo, Hakimi - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, Guerreiro - Götze

Hannover: Esser - Akpoguma, Anton, Felipe - Sorg, Schwegler, Walace, Albornoz - Müller - Wood, Weydandt

Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg (zum LIVETICKER)

Mönchengladbach: Sommer - Lang, Ginter, Elvedi, Wendt - Strobl - Zakaria, Hofmann - Hazard, Stindl, Plea

Augsburg: Kobel - Danso, Khedira, Hinteregger - Schmid, Max - Moravek, Baier - Hahn, Gregoritsch - Finnbogason

VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen (zum LIVETICKER)

Wolfsburg: Casteels - William, Knoche, Brooks, Roussillon - Arnold - Gerhardt, Rexhbecaj - Steffen, Mehmedi - Weghorst

Leverkusen: Hradecky - L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell - Aranguiz - Havertz, Brandt - Bailey, Volland, Bellarabi

SC Freiburg - TSG Hoffenheim (zum LIVETICKER)

Freiburg: Schwolow - Gulde, Koch, Heintz - Kübler, Haberer, Gondorf, Frantz - Waldschmidt, Terrazzino - Niederlechner

Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, Hübner - Kaderabek, Grillitsch, Schulz - Demirbay, Bittencourt - Joelinton, Kramaric

1. FSV Mainz - 1. FC Nürnberg (zum LIVETICKER)

Mainz: Müller - Brosinski, Bell, Hack, Aaron - Kunde - Öztunali, Gbamin - Boetius - Mateta, Quaison

Nürnberg: Mathenia - Valentini, Margreitter, Ewerton, Leibold - Petrak - Behrens, Löwen - Misidjan, Pereira - Ishak

