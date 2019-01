Auf die versprochenen Neuzugänge wartet Domenico Tedesco noch immer, die Verletzungssorgen reißen nicht ab, und dann muss der Trainer von Schalke 04 auch noch über die Disziplinlosigkeiten seiner Stars reden. Beim abgestürzten Vizemeister ist die Stimmung vor dem Rückrundenauftakt angespannt.

"Wir sind enger zusammengerückt", sagte Tedesco vor dem richtungweisenden Heimspiel am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg. (Bundesliga: FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg, 18 Uhr im LIVETICKER)

Tedesco nimmt Fährmann raus

"Enger zusammengerückt" bedeutet in diesem Fall: einer muss raus, und zwar Ralf Fährmann. Nach SPORT1-Informationen setzt Tedesco den Keeper auf die Bank und stellt stattdessen Alexander Nübel zwischen die Pfosten.

Der 22-Jährige hatte Fährmann bereits im Oktober und November in insgesamt sechs Partien vertreten. Damals laborierte der Kapitän an einer Adduktorenverletzung.

Nübel überzeugte damals vor allem in der Champions League beim Spiel gegen Galatasaray im Hexenkessel von Istanbul. Jetzt scheint er der neue Stammtorwart der Königsblauen zu sein. Eine mutige Entscheidung von Tedesco.

Der Kader, mit dem der Coach der Königsblauen nach der katastrophalen Hinrunde möglichst schnell aus dem Tabellenkeller herauskommen will, ist in der Winterpause indes nicht größer, sondern kleiner geworden. (Die Tabelle der Bundesliga)

Sportvorstand Christian Heidel hat bislang auf dem Transfermarkt noch nicht zugeschlagen. Die angekündigten Verstärkungen für die Abwehr und die Offensive lassen noch auf sich warten. "In der Bundesliga sind bislang kaum Transfers über die Bühne gegangen", verteidigte sich Heidel am Freitag: "Das Spiel läuft bis Ende Januar. Wir sind in sehr, sehr intensiven Gesprächen. Ich bin sicher, dass bis zum 31. noch etwas passieren wird."

Harit soll verkauft werden

Bisher hat der Manager lediglich Spieler abgegeben. Naldo, in der Vorsaison der überragende Spieler und eine der letzten Identifikationsfiguren im Schalker Team, wechselte mangels Stammplatzperspektive zur AS Monaco, der schon länger aussortierte Johannes Geis zum Zweitligisten 1. FC Köln.

Auf der Verkaufsliste steht wohl auch Amine Harit, im vergangenen Jahr noch bester Neuling der Bundesliga. Der Marokkaner gehörte zu den Spielern, die sich nach der 1:3-Pleite in der Champions League ins Nachtleben von Porto gestürzt hatten. Die Geduld mit dem schwierigen Dribbelkünstler, der zuletzt außerhalb des Spielfeldes für mehr Aufsehen sorgte als auf dem Platz, scheinen die Verantwortlichen verloren zu haben. Auch wenn Heidel betonte, Harit laufe "nicht mit einem Preisschild herum".

Er habe "schon Schlimmeres erlebt", sagte Tedesco über die Eskapaden von Harit und Co., so etwas komme in einer Gruppe "von 25 jungen Menschen immer wieder vor". Der Trainer-Überflieger der Bundesliga in der Vorsaison muss die erste Krise seiner Karriere moderieren - und dabei vorerst auf die Versager der Hinrunde setzen.

Schalke fehlen die Stürmer

Der vermeintliche Königstransfer Sebastian Rudy, für 16,5 Millionen Euro verpflichtet und in der Hinrunde bestenfalls Mitläufer, soll endlich im defensiven Mittelfeld die Fäden ziehen. Und Stürmer Mark Uth, der mit der Empfehlung von 14 Bundesliga-Toren aus Hoffenheim kam, in seinem ersten Schalke-Halbjahr aber nur einmal traf, soll die Zehnerrolle hinter den Spitzen übernehmen.

"Ich glaube, dass er dort aufgrund seiner Anlagen noch etwas besser aufgehoben ist", sagte Tedesco. Schon in der Hinrunde hatte Uth mehrfach im - nach den Abgängen von Leon Goretzka und Max Meyer stark geschwächten - Mittelfeld ausgeholfen.

Das Problem ist nur: Die Stürmer fehlen. Breel Embolo und Guido Burgstaller trainierten in der Winterpause nach langwierigen Verletzungen nur individuell. Gegen Wolfsburg fallen auch Harit (Muskelfaserriss) und Nabil Bentaleb (Oberschenkelprobleme) aus.

Bundesliga: So können Sie FC Schalke - VfL Wolfsburg LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky Go

LIVETICKER: SPORT1