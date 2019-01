Das Führungs-Trio der Bundesliga steht am 19. Spieltag vor Heimaufgaben gegen Teams aus dem Tabellenkeller. Borussia Dortmund gewann sieben der letzten acht Heimspiele gegen Hannover 96 (Bundesliga: BVB - Hannover 96 am Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) und Bayern München 14 der letzten 15 Duelle mit dem VfB Stuttgart (Bundesliga: FC Bayern - VfB Stuttgart am Sonntag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Die Gladbacher Borussen allerdings taten sich bislang gegen den FC Augsburg (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg am Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) häufig schwer, holten im Schnitt nur 1,07 Punkte.

SPORT1 hat die Fakten zu den Topspielen des 19. Spieltags



Borussia Dortmund – Hannover 96

Hiroshi Kiyotake zirkelte einen Freistoß direkt ins Netz, und der BVB fand sich nach der 0:1-Pleite am 25. Oktober 2014 auf Rang 15 wieder. Die übrigen sieben der letzten acht Auftritte in Dortmund verloren die Niedersachsen aber. In den letzten vier Treffen im ehemaligen Westfalenstadion fiel jeweils nur ein Tor.

Der BVB geriet in den letzten 19 Duellen nur viermal 0:1 in Rückstand. 96-Trainer Andre Breitenreiter holte noch keinen Punkt in Dortmund, während sein Gegenüber Lucien Favre seine sämtlichen sieben Heimspiele gegen Hannover gewann – mit insgesamt nur einem Gegentor. Die Westfalen büßten zu Hause nur beim 2:2 gegen Hertha am 27. Oktober Punkte ein und schossen in jedem Heimspiel mindestens zwei Tore. Der mit 45 Toren erfolgreichste Angriff der Liga kam aber in den letzten neun Pflichtspielen nicht über zwei Treffer hinaus.

Der BVB gewann acht der letzten neun Ligaspiele und verlor noch nicht ein einziges Mal in dieser Saison eine zweite Halbzeit. Mehr als die Hälfte ihrer Tore (24) erzielte die Favre-Elf in der letzten halben Stunde. Hannover ist seit dem 21. Oktober 2017 (2:1 in Augsburg) in 21 Auswärtspartien sieglos geblieben, brachte von den letzten beiden Reisen aber je ein 1:1 mit. Die elf Punkte der Niedersachsen, die aus den letzten sieben Partien nur zwei Zähler holten, sind nach 18 Runden ihr schlechtestes Ergebnis in der Ligageschichte. - Hinrunde: 0:0

Die Duelle in Zahlen

Heimbilanz: 15 S, 7 U, 4 N – 55:27 Tore - Gesamtbilanz: 26 S, 15 U, 12 N – 112:74 Tore

Letzter Heimsieg: 1:0 am 18.3.18 - Letzte Heimniederlage: 0:1 am 25.10.14

Letzte Elfmeter: BVB (10/8): Aubameyang (2) am 12.9.15 - 96 (8/6): Jonathas am 28.10.17

Letzter Platzverweis: BVB (2): Zagadou am 28.10.17 - 96 (7): Bittencourt am 21.3.15

Aktuelle BVB-Schützen gegen Hannover: Reus (5), Götze (3), Kagawa (3), Piszczek (2), Toprak, Zagadou

96-Schützen gegen Dortmund: Müller (3), Bebou (2), Jonathas, Prib, Sorg

Borussia Mönchengladbach – FC Augsburg

Im Schnitt nur 0,07 Punkte mehr als gegen Rekordmeister Bayern München holten die Borussen gegen Augsburg, und in sechs der letzten elf Duelle reichte ihnen eine Führung nicht zum Sieg. Aus den letzten drei Heimspielen gegen den Angstgegner verbuchten die Fohlen aber sieben Zähler. In den letzten drei Vergleichen trafen sie je einmal per Kopfball, während die Schwaben gegen Gladbach mit vier ihre meisten Jokertore bejubelten.

Die Elf vom Niederrhein gewann als einziges Team alle Heimspiele der Hinrunde und stellt mit einem weiteren Erfolg den Vereinsrekord von zwölf Heimsiegen in Folge aus der Saison 1983/84 ein. Die Gladbacher, deren Trainer Dieter Hecking beim nächsten Treffer sein 600. Bundesligator bejubelt, verloren nur eine der letzten fünf Aufgaben, in denen sie vier Mal zu null spielten. Sie kassierten noch kein Gegentor nach einem Eckball oder Freistoß.

Die seit dem 2:1 in Hannover vom 27. Oktober sieglosen Augsburger holten nur zwei Zähler aus den letzten acht Begegnungen. Sie verloren die letzten beiden Spiele durch Gegentore in der 89. Minute und büßten bereits acht Punkte durch Gegentore in den letzten fünf Minuten ein. Ligarekord sind auch die zehn Gegentreffer des FCA durch Joker. Beide Teams erzielten den Liga-Höchstwert von elf Toren durch Standardsituationen. - Hinrunde: 1:1

Die Duelle in Zahlen

Heimbilanz: 3 S, 2 U, 2 N – 10:8 Tore - Gesamtbilanz: 3 S, 7 U, 5 N – 19:20 Tore

Letzter Heimsieg: 2:0 am 20.1.18 - Letzte Heimniederlage: 1:3 am 23.5.15

Letzte Elfmeter: Gladbach (2/2): Kruse am 20.12.14 - Augsburg (2/2): Verhaegh/2 am 23.9.15

Letzter Platzverweis: Gladbach (1): Nordveidt am 23.5.15 - Augsburg (1): Vogt am 20.4.13

Aktuelle Borussen-Schützen gegen Augsburg: Raffael (3), Stindl (3), Drmic (2), Ginter (2), Johnson (2), Hazard, Herrmann, Hofmann, Plea, Traore, Wendt, Zakaria

Augsburger Schützen gegen Gladbach: Finnbogason (3), Hahn (2), Caiuby, Cordova, Gregoritsch, Hinteregger, Schieber

Bayern München – VfB Stuttgart

Die Schwaben verdarben die Münchner Meisterfeier und Trainer Jupp Heynckes den Abschied in den endgültigen Ruhestand. Mit einem 4:1 entzauberten sie die Bayern am letzten Spieltag der vergangenen Saison und krönten sich zur zweitbesten Mannschaft der Rückrunde. Zuvor hatte der VfB 13 Niederlage in Folge gegen den Rekordmeister kassiert, der gegen Stuttgart mit 209 seine zweitmeisten Bundesligazähler holte.

Schon 14-mal verspielten die Schwaben in München eine 1:0-Führung. VfB-Trainer Markus Weinzierl feierte in seinem 100. Bundesligaspiel mit Augsburg einen 1:0-Sieg an der Isar und entführte dort in seinem bislang letzten Auftritt mit Schalke einen Punkt. Der Branchenführer gewann seine letzten beiden Heimspiele zu null, büßte in der heimischen Arena aber schon neun Punkte ein.

Die Münchner, die noch kein Kopfball-Gegentor kassierten, gewannen die letzten sechs Spiele in Folge und erzielten in den letzten elf immer das 1:0. Robert Lewandowski schoss nur drei seiner elf Saisontore in der heimischen Arena. Die Stuttgarter verloren vier ihrer fünf Gastspiele mit Weinzierl ohne eigenen Treffer und erzielten in der Fremde erst ein Tor in der ersten Halbzeit (beim 3:3 in Freiburg am 16. September).

Sie verloren mit dem harmlosesten Angriff der Liga die letzten drei Partien sowie acht von elf Spielen mit Weinzierl, erzielten aber in den letzten beiden Begegnungen drei Kopfball-Treffer. Zwei der letzten drei Tore gingen auf das Konto von Nicolas Gonzalez. - Hinrunde: 3:0

Die Duelle in Zahlen

Heimbilanz: 34 S, 10 U, 6 N – 115:54 Tore - Gesamtbilanz: 63 S, 20 U, 18 N – 205:114 Tore

Letzter Heimsieg: 4:0 am 7.11.15 - Letzte Heimniederlage: 1:4 am 12.5.18

Letzte Elfmeter: FCB (16/12): Basler am 1.12.96 - VfB (12/7): Akolo am 16.12.17 (Ulreich hält)

Letzter Platzverweis: FCB (7): Oddo am 13.12.08 - VfB (9): Harnik am 27.1.13

Aktuelle FCB-Schützen gegen Stuttgart: Müller (7), Lewandowski (6), Ribery (4), Alaba (2), Robben (2), Wagner (2), Goretzka, Hummels, Thiago, Tolisso

VfB-Schützen gegen München: Gomez (4), Didavi (3), Gentner (3), Akolo, Donis, Esswein