Die Vorbereitung auf die Bundesliga-Rückrunde läuft auf Hochtouren, in nicht einmal zwei Wochen starten die Bundeslisten in die zweite Halbserie. Doch zuvor wird in den Wintertrainingslagern der Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde gelegt.

Herbstmeister Borussia Dortmund absolviert seine Vorbereitung im spanischen Marbella. Bis zum 12. Januar trainieren die Männer von Lucien Favre unter der spanischen Sonne. (SERVICE: Die Winterfahrpläne der Bundesligisten)

Dort testet der BVB am 7. Januar gegen Fortuna Düsseldorf (ab 15.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und STREAM).

Für Dortmund heißt es vor allem, die zwei bestimmenden Personalien des Winters zu verarbeiten. Die eine ist der Wechsel von Christian Pulisic. Der 20-jährige US-Amerikaner wechselte in der Winterpause für 64 Millionen Euro zum englischen Topklub FC Chelsea. Pulisic bleibt aber noch in Dortmund, wird zu Rückrunde an den BVB ausgeliehen.

Akanji droht Saisonaus

Für noch mehr Wirbel sorgte die Verletzung von Manuel Akanji. Der 23-jährige Leistungsträger, dem laut Bild-Informationen sogar eine Operation und das vorzeitige Saisonaus drohen sollen, war trotz starker Hinrunde nicht vom Glück verfolgt.

ANZEIGE: Jetzt das neue Trikot von Dortmund kaufen - hier geht es zum Shop

Im Oktober und November verpasste er die Schweizer Länderspiele wegen Hüftproblemen, Anfang Dezember folgte eine Zerrung der Kniegelenkskapsel, ehe sein Fußballjahr 2018 Mitte Dezember nach einem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich frühzeitig beendet war.

"Manuel besucht den ein oder anderen Spezialisten, weil seine Probleme im Hüft- und Kniebereich wieder aufgebrochen sind", erklärte Sportdirektor Michael Zorc. "Das muss man jetzt genau beobachten." Ein Saisonaus Akanjis wäre ein herber Schlag für die Favre-Elf.

Das letzte Duell mit den Düsseldorfern ist noch gar nicht solange her, erst am 16. Spieltag gastierte der BVB bei der Elf von Friedhelm Funkel - und verlor das bisher einzige Spiel in dieser Saison. (Service: Tabelle der Bundesliga)

So können Sie die Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1