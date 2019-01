Der BVB-Kader im Check zum Durchklicken:

Es ist mal wieder recht schön an der Costa del Sol. Während hierzulande Schmuddelwetter und bisweilen Schnee-Chaos herrschen, genießen die Profis von Borussia Dortmund in Marbella strahlenden Sonnenschein. Bei knapp 20 Grad steht aber beim BVB in seinem angestammten Domizil im Winter-Trainingslager schweißtreibende Arbeit auf dem Programm (Testspiel: Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf ab 15.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Die sechs Punkte Vorsprung auf Rang zwei, die Dortmund zum Favoriten auf den Meistertitel machen, lassen den BVB entspannt in die Rückrunde blicken. Und dennoch ist mächtig Bewegung bei Schwarz-Gelb: Christian Pulisic verlässt den Klub im Sommer in Richtung Chelsea - und auch andere Akteure wecken Begehrlichkeiten.

ANZEIGE: Jetzt das Trikot des BVB kaufen - hier geht es zum Shop!

Jungstar Jadon Sancho reiste erst am Wochenende nach Spanien nach. Dazu macht an der Verletztenfront vor allem der Zustand von Manuel Akanji Sorgen. SPORT1 macht den Kader-Check beim Team von Coach Lucien Favre.