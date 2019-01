Die Brasilianer beim FC Bayern zum Durchklicken:

Vom absoluten Transfer-Flop bis zur Vereinslegende: Brasilianische Stars haben den FC Bayern München seit Anfang der 1990er Jahre geprägt.

Mit Außenverteidiger Rafinha kündigte der aktuell einzige Samba-Kicker in Diensten des deutschen Rekordmeisters kürzlich seinen Abschied an. Sollte er die Bayern im Sommer tatsächlich verlassen, hätte der FCB - stand jetzt - in der kommenden Saison zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren keinen gebürtigen Brasilianer mehr im Kader.

