FC-Bayern-Talente, die den Durchbruch verpassten - zum Durchklicken:

Millionen Fußball-Talente träumen davon, einmal für den FC Bayern München aufzulaufen - doch für viele, die es geschafft haben, ist diese Errungenschaft ein zweischneidiges Schwert.

Bei keinem Klub in Deutschland ist es schwieriger, sich als Nachwuchstalent in der ersten Mannschaft zu etablieren. Nirgendwo sonst ist die Konkurrenz so hart, nirgendwo sonst der Druck so groß. Am Ende bleibt vielen nur die Flucht zu einem anderen Klub - wo sich die Vergangenheit als "ehemaliges Bayern-Talent" auch nicht selten als Bürde erweist.

Gianluca Gaudino, Lucas Scholl, Sinan Kurt, Pierre-Emile Hojbjerg und Co.: SPORT1 zeigt, was aus den früheren Bayern-Youngstern wurde.

ANZEIGE: JETZT das Trikot des FC Bayern München kaufen - hier geht es zum Shop!